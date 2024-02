¡Es la nueva conductora! Leysi Suárez es anunciada como parte del programa América Hoy

La querida Leysi Suárez es una artista completa que se desempeña como locutora radial en 'Ke Rica Mañana'. Ahora, la cantante fue anunciada como la nueva conductora del programa de televisión América Hoy.

¡Es la nueva conductora de América Hoy!

Leysi Suárez es una cantante, bailarina, locutora radial y animadora. Tras pasar un año 2023 muy complicado, la artista peruana acaba de anunciar otra excelente noticia para todos sus seguidores.

Hoy en el programa de América Hoy, anunciaron a Leysi Suárez como la nueva conductora de televisión. La artista ingresó con mucha energía al set de tv y dijo: "No saben cuánto he rezado el 2023 para estar el 2024. Bueno, ya bastante tiempo veníamos conversando. Quiero agradecer a la producción de América Hoy y también a América Televisión por abrirme las puertas a su canal en la que he trabajado muchos años.".

La cantante dedicó un momento para enviar un saludo muy especial para una persona que ama: "Mi madre Luchita que está ahorita en cama viéndome. Mamita para ti, este es tu sueño que lo hemos hecho juntas y yo voy a trabajar hoy, maña y siempre por ti y por mi niña Victoria".

Por medio de sus redes sociales, Leysi Suárez compartió un video donde comentaba más sobre su ingreso a América Hoy. La artista contó muy emocionada que este proyecto lo venía conversando hace mucho tiempo.

"Vuelvo a mi casa, la que me vio crecer desde muy pequeña y he regresado con muchísima alegría para seguir trabajando por ustedes", dijo a sus seguidores. La cantante se mostró muy feliz por esta nueva etapa en su carrera artística.

Reacción de usuarios

Tras la noticia, Leysi Suárez comentó que ha recibido muchas felicitaciones de parte de sus fans y personas cercanas. "Les mando muchos besos. Gracias por todos sus mensajes, ha reventado mi Whatsapp y mis redes sociales. Aquí estamos para disfrutar y pasarla bien", dijo.

Sus seguidores no dejaron de halagar y felicitar a Leysi por su regreso a la TV como conductora. Varios usuarios agregaron que es una bella persona y que empezarían a ver el programa por ella.

"Perfecto, ella no tiene pelos en la lengua", "Me parece perfecto!! Leysi es completa", "Bienvenida Leysiii. por ti y Giseloooo veré el programa", "Hermosura, felicidades, te lo mereces", "Te lo mereces por ser una linda persona, estupenda amiga y súper trabajadora", "Te amamos verte en televisión", "Si me cae chévere, romperla Leysi con su carisma y simpática".

Leysi Suárez cuenta con muchos más proyectos en este 2024 y se viene con todo. No queda duda que en donde este brillará como artista y la buena persona que siempre demuestra ser.