¿Es oficial? Gabriela Herrera y Shirley Arica se muestran más cercanas que nunca: "Es mi novia"

¡NO SE ESCONDEN! Gabriela Herrera y Shirley Arica han causado gran revuelo en las últimas horas al ser captadas entrando juntas a un hotel. Muchos usuarios en redes han especulado y criticado este accionar, pero, fiel al estilo de ambas, hacen caso omiso a los comentarios negativos. Para demostrar esto, recientemente, las exchicas reality se mostraron más juntas que nunca y demostraron la gran confianza que se tienen al llamarse "novia".

Shirley Arica y Gabriela Herrera son vistas entrando a hotel

Después de una noche de música y diversión en el concierto 'Cochinola', Shirley Arica y Gabriela Herrera continuaron la fiesta, pero con un giro inesperado. Al término del evento, Shirley salió sin zapatos y con medias, y Gabriela agarrada de dos amigos suyos. Ambas no se dirigieron a casa como muchos.

Las cámaras de "Amor y Fuego" captaron a las conocidas exchicas reality no solo ingresando a un hotel en Miraflores junto a un hombre, sino cambiando de planes repentinamente y mudándose a un departamento en San Isidro. Las imágenes muestran a ambas acompañadas de un hombre entrando a un hotel en Miraflores.

"¡Shirley!", comienza diciendo Gabriela Herrera. "No vas a poder conmigo. No podrás jamás", menciona Shirley Arica. "¿Cómo que no? No jo***, estúpid*. Me voy a tu casa, la con**", responde Gabriela Herrera. "Vete a la mier** (...) Oye, oye, oye. No me toques", contesta Shirley.

Luego sus amigos hacen bulla y una grita: "No se peleen". Mientras eso sucede Shirley Arica sonríe y Gabriela Herrera está alborotada. Se nota que todo eso último es parte de la broma y el juego entre ellos.

Todo con humor

Estas imágenes han puesto en boca de todos a las conocidas figuras de "Chollywood", sin embargo, fiel a su estilo, hacen caso omiso a las críticas. Ambas se lucieron recientemente juntas en redes sociales y volvieron a causar revuelo al mostrarse más cercanas que nunca.

Fue Gabriela Herrera quien remeció el mundo de la farándula con un sugerente video en su cuenta de Instagram. En el clip, la exintegrante de "Esto es Guerra" llama "mi novia" a la exintegrante de "Combate", demostrando que la confianza entre ambas en más que evidente.

Gabriela Herrera novia de Shirley Arica

"Así hoy es viernes y aquí estoy con mi novia. Hoy somos el nuevo trio, Walter Pico se sumó, cambiamos gente", expresó la popular "Gatita".

Luego, la exenemiga de Yahaira Plasencia publicó otro video donde constató, una vez más, que Shirley Arica sería su novia. Ambas se muestran tomando una copa de vino y la "Gatita" cierra con un contundente: "Sí, con mi novia". ¿Será realidad o todo será producto del show?