"Es super complicado": Luigui Carbajal se quiebra al hablar del delicado estado de salud de Ricky Trevitazo

El reconocido artista Luigui Carbajal apareció frente a las cámaras de televisión para hablar sobre el delicado estado de salud de su amigo Ricky Trevitazo, quien se encuentra internado junto a su esposa tras ser diagnosticado con dengue. En ese sentido, el músico no pudo evitar quebrarse al hablar sobre la difícil situación que está atravesando su amigo en estos momentos. De igual forma, le brindó todo su apoyo y sostuvo que estará al pendiente de los hijos de su amigo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luigui Carbajal preocupado por la salud de Ricky Treviazo

El músico habló sobre el estado de salud de su amigo del alma Ricky Trevitazo y no pudo evitar quebrarse ante las cámaras. Y es que el cantante de skándalo se encuentra internado junto a su esposa tras ser detectado con dengue, una enfermedad que viene de la picadura del mosquito. En tal sentido, Luigui Carbajal se mostró muy preocupado por la salud de su amigo, con quien continúa teniendo presentaciones. Incluso, ambos participan en el reality culinario "El Gran Chef Famosos". Por ello, el artista ha dejado en claro que le dará todo el apoyo posible para su amigo y también cuidará de sus hijos.

"Él pensaba que era Covid, pero todos los síntomas que tenía era el dengue y es súper complicado. Incluso, en algunos casos, llega la hemorragia y te puedes morir. (...)Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, me duele, me cuesta, voy a estar pendiente de sus hijos", dijo en el programa 'La banda del Chino'.

Luigui, visiblemente afectado, reveló que su amigo trató de hacerse el fuerte para cumplir con sus obligaciones laborales, pero eso también tuvo sus consecuencias.

"Ricky es mi hermano"

En la misma línea, el artista Luigui Carbajal mostró toda su solidaridad con Ricky Trevitazo, pues lo considera su hermano del alma con quien ha compartido diversas experiencias a lo largo de años. Por ello, se mostró profundamente preocupado por la salud del cantante de Skándalo y espera que su salud mejore con el pasar de los días.

"Ricky es mi hermano, se me llenan los ojos de lágrimas, el fin de semana teníamos compromiso con la orquesta y ha ido, sin saber lo grave que estaba. Se quiso hacer el fuerte y ahorita está complicado. Hoy lo han internado en la mañana de emergencia porque ya no podía más", agregó Luigui Carbajal.