¡Es todo un éxito! Suu Rabanal presentó el tema "Te Lo Agradezco" en Habla Kausa

La cantante Suu Rabanal es conocida como "La Muñequita Brava de la Salsa" y por su gran voz que encanta al público. La artista estuvo en el programa de Habla Kausa donde presentó su más reciente producción musical "Te Lo Agradezco".

Suu Rabanal en Habla Kausa

Suu Rabanal es una cantante que viene lanzando varios éxitos como 'Sentada en un Bar', 'Eres Todo en Mí', 'La que Manda Soy Yo', 'Tinta Roja', entre muchos otros más. Junto a su propia orquesta recorre todo el Perú haciendo gozar a su público y sacando más producciones musicales.

En el programa de Habla Kausa, la cantante Suu Rabanal llegó para una divertida secuencia con los locutores Andrea Torres Gross y Rolly Javier. Antes que presentará su nuevo tema musical que la viene rompiendo en las redes sociales, compartieron frases románticas.

La querida Suu Rabanal compartió varios versos románticos junto a Andreita Torres, quienes se vacilaron en el programa. Finalmente, la cantante de salsa presentó el videoclip oficial en vivo y a los locutores les encantó porque les llegó hasta el alma, el sentimiento de la canción "Te Lo Agradezco".

Presenta 'Te Lo Agradezco'

La 'Muñequita Brava de la Salsa' cantó en vivo parte de su nuevo sencillo "Te Lo Agradezco" en Habla Kausa. Además, comentó que esta canción es la versión salsa del original que es una ranchera y se cantan con gran sentimiento.

"Es una salsa romántica 'Te Lo Agradezco', es una ranchera y son directa al alma. Ha sido una canción bastante aceptada por la gente, tú sabes que a la gente le gusta sufrir... la han aceptado muy bien. Así que nada, sigan reproduciendo 'Te Lo Agradezco' que ha sido hecho con mucho cariño", dijo Suu Rabanal en el programa.

Hace un mes aproximadamente, la cantante estrenó el videoclip de "Te Lo Agradezco" en versión salsa. Esta interpretación de Suu Rabanal, le ha encantado al público y ya ha superado el millón de reproducciones en su canal de YouTube.

¡Al público le encanta!

Desde que la cantante Suu Rabanal lanzó el videoclip de "Te Lo Agradezco", recibió muchos halagos. La joven integrante recibió el apoyo de muchos usuarios donde sintieron el gran sentimiento que la artista le pone al tema.

"Para las que nos estábamos apagando y y nos volvimos a encender solitas", "Marcando diferencia excelente interpretación a seguir triunfando", "Suuu como siempre profesional y sacando temas muy lindos, está súper el tema", "No me puedo sacar esta canción de la cabeza", "La ameeee", "Buena versión me gusta mucho Suu, se nota el sentimiento".