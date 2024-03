¡Es vecino de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa! Julián Zucchi muestra su nueva mansión en Argentina

Julián Zucchi ha estado dedicando tiempo a sus hijos en Argentina después de su separación de Yiddá Eslava. El actor argentino se conectó EN VIVO con 'América Hoy' para compartir todos los detalles de la mansión que adquirió en un exclusivo barrio de Buenos Aires. Mostró cada rincón de esta lujosa residencia y reveló que en el barrio cercano viviría Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. En ese sentido, el actor no dudó en mostrarse orgulloso de esta nueva etapa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Julián Zucchi muestra su lujosa mansión

El reconocido actor argentino estuvo en un enlace en vivo con el programa magazine "América Hoy" en donde mostró su nueva adquisición en Argentina. Él contó que recientemente vendió su departamento en dicho país para comprar una mansión en una exclusiva zona.

"Es una casa con mucho esfuerzo, la compré el año pasado, tenía un departamento en Argentina y justo lo vendí. Aquí está el jardín, acá al frente está Millet y Tinelli. En el barrio de al frente", terminó confesando. De acuerdo con Julián, reside en las cercanías del presentador Marcelo Tinelli y su actual pareja, la peruana Milett. También afirmó que no está llevando una vida de soltero, ya que está a cargo del cuidado de sus dos hijos menores.

"El barrio es muy tranquilo, se puede caminar por la calle, pueden andar en bicicleta. No, acá no te roban, es muy tranquilo (...) Estoy cuidando a los chicos, en la noche estoy con ellos, así que no tengo posibilidad de salir", acotó.

Intentó reconciliarse con Yiddá

Julián Zuchi compartió que deseaba reconciliarse con Yiddá Eslava, pero ella no estuvo dispuesta a ceder. La pareja anunció su separación en octubre de 2023, después de 11 años de relación y dos hijos juntos.

Durante una entrevista en Magaly TV: La Firme, el argentino destacó que, ante la negativa de la madre de sus hijos, solo puede aceptar la situación y seguir adelante con su vida. Además, dejó claro que mantiene abiertas las puertas al amor. "Hubo dos quiebres que fueron puntuales, que quizá uno le dolió más a ella y otro me dolió más a mí, pero con pensamientos distintos. Ella piensa que cuando cierra la puerta no la vuelve a abrir nunca más y yo pienso distinto. Ante la negativa tan rotunda de Yiddá, uno tiene que rehacer su vida", dijo el actor argentino Julián Zucchi sobre su intento de reconciliación.