"Esa sobonería a mi no me gusta": Magaly Medina arremete contra Paco Bazán por entrevista con Richard Acuña

Magaly Medina centró su programa de este jueves en el presunto conflicto entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, después de que el futbolista decidiera viajar a Trujillo para jugar con el equipo de Richard Acuña, César Vallejo. Ante ello, la 'Urraca' criticó la exclusiva entrevista que realizó Paco Bazán a Richard Acuña, pues el periodista deportivo no dudó en elogiar al esposo de Brunella Horna, según lo mencionado por Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina lanza duras críticas contra Paco Bazán

Durante su más reciente programa, Magaly Medina criticó a su colega Paco Bazán por la entrevista que le hizo a Richard Acuña. Ella sostuvo que le brindó demasiados elogios al representante del equipo de César Vallejo y que ese tipo de "sobonerías" no le gustaba a la Urraca. "Ay Paquito, que vino contrariamente a otra persona del canal... ya se enmendó Mávila... Paco Bazán, no lo puedo creer, le puso alfombra a Richard Acuña, un poco más le daba su número de contrato. Yo que te aprecio, cómo has hecho esto, esa sobonería a mí no me gusta. Yo creo que se emocionó porque le dio la entrevista, ya no sabía qué hacer, se emocionó", dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina abordó el tema con un toque de humor y bromeó diciendo que a Paco Bazán casi le faltaba decir que el esposo de Brunella Horna sería el próximo presidente del Perú. "Está buscando auspiciador para su programa, pero acá no somos como en otros canales Paco, acá a los auspiciadores no los traemos nosotros, los traen el departamento comercial... Paco quería el auspicio de la UCV, no Paco, uno no se casa con nadie, no te vendas por un mísero auspicio. Paco sabes que detrás de Richard Acuña está la plata de su padre, así cualquiera", comentó.

La entrevista de Paco Bazán a Richard Acuña

Paco Bazán realizó una entrevista exclusiva a Richard Acuña después de haber llegado a un acuerdo con Paolo Guerrero para que se trasladara a Trujillo y jugara para el club César Vallejo. Ante ello, Magaly Medina criticó las palabras del periodista deportivo y no dudó en vacilarlo en su programa.

"Richard te felicito porque tú solito, parado sin polo has estado ahí defendiendo a tu equipo y la importancia y grandeza de la Univesidad César Vallejo que soporta el fútbol. Ha nacido un potencial presidente de Federación, Richard Acuña, ¡yo lo descubrí!", dijo el conductor de 'El deportivo en otra cancha'.

"El día de hoy ha ganado el Perú, no solo la Vallejo, Trujillo, ha ganado todo el país. No es posible que estos delincuentes quieran hacer la agenda del país. Nosotros tenemos una gran ilusión de tener a Paolo con nosotros y él está con una gran predisposición de integrarse con sus compañeros, ponerse a disposición del comando técnico. Es un profesional del primer nivel, me solidarizo con su mamá, con su familia, por las amenazas de estos delincuentes, nosotros como institución ponemos todo lo necesario para que Paolo esté tranquilo.", respondió Richard Acuña en la entrevista.