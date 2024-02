Esposa del galán de Ducelia Echevarría ya le habría perdonado más de una infidelidad, según Instarándula

La exchica reality Ducelia Echevarría se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Magaly Medina la ampayara saliendo con un misterioso hombre que estaría casado. En ese sentido, el galán, identificado como George Jaico Uribe, seguiría teniendo una relación con su esposa. Incluso, estaría viviendo con su familia, lo cual ha provocado que salgan a la luz diversas versiones y en esta ocasión sería la esposa quien ha dado detalles al respecto, según lo expuesto por Instarándula. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Esposa sumamente afectada

Según el portal Instarándula, la esposa del nuevo galán de Ducelia se encuentra muy afectada y en shock al descubrir la infidelidad del padre de su hijo en televisión nacional. Él incluso ya le habría sido infiel en el pasado con otro personaje de Chollywood.

"Me escribieron familiares de la esposa de este susodicho nuevo amor de Ducelia Echevarría y me cuenta que la señora estaría bastante afectada, no sería la primera vez que le perdona una infidelidad, aparentemente con otra figura del espectáculo del pasado. No voy a mencionar el nombre, no sé si hay una imagen, no sé si ha sido un ampay, pero investigaré. Estaría afectada ella y toda la familia enterarse todas estas cosas por televisión", dijo Instarándula.

¿Quién es el hombre con quien ampayaron a Ducelia?

El presunto nuevo galán de Ducelia Echevarría se llama George Jaico Uribe y es proveedor del Estado. Según el programa de Magaly, le dio servicio a la Municipalidad de Ventanilla por 24 mil soles. Además, en diciembre de 2023 se le vio en un evento navideño que la rubia animaba. Ante ello, luego de haber sido captado en actitudes cariñosas con la exchica reality, inmediatamente Magaly Medina empezó las investigaciones de la mano de sus reporteros.

Por otro lado, la urraca también mostró una imagen de Jaico Uribe al lado de la madre de su hijo y junto al Caballito Hurtado y Rosa Fuentes. Según Magaly Medina, la madre de su hijo vive con él hasta el día de hoy, a tres cuadras de la casa de Ducelia Echevarría. Esto claramente ha levantado las alarmas y ha centrado la atención en la exchica reality, pues ahora muchos internautas en redes sociales la han llenado de críticas. Incluso, el portal de Instarándula informó que la esposa se encuentra muy afectada, ya que no sería la primera vez que le perdona una infidelidad a su pareja.