Esposo de 'Muñequita Milly' llora desconsolado en su entierro: "Hoy se va el amor de mi vida" (VIDEO)

El cementerio Los Ángeles en Juliaca fue testigo de un emotivo adiós a la querida cantante folclórica, la 'Muñequita Milly'. Entre las lágrimas y el dolor, Wilfredo Quispe Gaspar, su esposo, compartió sus palabras de despedida.

Esposo de 'Muñequita Milly' rompe en llanto en pleno entierro

En un emotivo y concurrido evento, se llevó a cabo el entierro de la querida cantante folclórica 'Muñequita Milly' en el Cementerio Los Ángeles de Juliaca. La tristeza y el dolor invadieron el ambiente mientras familiares, amigos y admiradores se reunían para darle el último adiós a la artista, quien partió tras una operación quirúrgica.

Wilfredo Quispe Gaspar, esposo de la 'Muñequita Milly', fue uno de los protagonistas de este conmovedor acto. Con el corazón destrozado y las lágrimas brotando de sus ojos, expresó su dolor y amor por su amada durante su intervención.

"Hoy se va el amor de mi vida, la persona que me imponía retos, que me decía muchas cosas para superarnos, al igual como yo. Teníamos sueños, teníamos planes, teníamos muchas cosas juntas por delante, junto a mi bebé, y hoy se me va", dijo con la voz entrecortada.

El esposo de la 'Muñequita Milly' también compartió su angustia sobre cómo enfrentar el futuro sin ella y qué decirle a su hijo: "¿Qué le voy a decir a nuestro hijo?, ¿A manos de quién murió?, ¿Quién la ha matado?, Me siento destrozado, es un dolor profundo. Al amor de mi vida, nadie me la va a devolver".

¡Quieren justicia!

Por último, Wilfredo Quispe exigió justicia para su fallecida amada. Además, le reclamó al doctor que la operó y por su aparente negligencia que ocasionó la muerte de su esposa. "Solo espero que se haga justicia. Yo tengo fe que se va a hacer justicia. Porque todo lo indica a ese doctor. Yo lo quiero ver preso", gritó.

Este sentido homenaje estuvo marcado por las palabras de dolor y despedida de aquellos que compartieron momentos preciosos con la 'Muñequita Milly'. Su partida dejó un vacío en el corazón de muchos, pero también una determinación firme por exigir justicia.

Incluso el doctor Víctor Barriga Fong, involucrado en la operación que desencadenó la tragedia, se unió al luto. A través de sus redes sociales, expresó sus condolencias a la familia y amigos de la 'Muñequita Milly'. Sin embargo, sus palabras no lograron aliviar el sufrimiento de quienes lloran su partida.

El entierro de la 'Muñequita Milly' fue más que una despedida, fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por la justicia en casos como este. En medio del dolor, la comunidad se unió para rendir homenaje a una artista que dejó huella en el corazón de todos.