"Estábamos jugando de manos": Angie Jibaja negó agresión del hombre con quien estuvo en hotel

Angie Jibaja volvió a protagonizar un escándalo que terminó con ella en una comisaría en Surquillo. Según el parte policial, una persona llamó a la Policía para denunciar que un hombre estaba agrediendo a una mujer en un hotel, esto tras escuchar los supuestos gritos. Sin embargo, la polémica modelo salió a aclarar esta versión y negó que haya existido agresión por parte de su acompañante. Conoce más detalles de este escándalo en la siguiente nota.

Angie Jibaja niega agresión

L polémica modelo vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras protagonizar un bochornoso incidente que terminó llevándola a la comisaría. Y es que no solo fue la alerta de una mujer que se encontraba en el hotel, sino también el administrador del lugar denunció que Angie Jibaja y su acompañante no se retiraban del establecimiento. En ese sentido, la "chica de los tatuajes" terminó siendo llevada a la comisaría de Surquillo.

No obstante, Angie Jibaja negó que exista una agresión por parte de su acompañante. En ese sentido, ella lo defendió sosteniendo que solo estaban jugando de manos y que no existía una agresión como tal de parte del hombre identificado como Giannotti Benavides Niccolo. "Una persona que estaba siendo agredida fisicamente por una persona de sexo masculino (...) Al llegar (Angie Jibaja) refirió estar jugando de manos con su pareja y bromeando que las personas estaban exagerando las cosas", sostuvo.

¿Qué pasó en el hotel?

Según el reporte presentado en el programa de Magaly TV, se informó que alguien contactó para informar que Angie Jibaja estaba siendo agredida por un hombre. Sin embargo, al llegar la policía al sitio, la ex modelo negó estas acusaciones.

Después de este incidente, Angie fue avistada en las calles de Surquillo junto al mismo hombre, acompañada por un grupo de personas, aparentemente consumiendo sustancias prohibidas frente al público. Magaly Medina, quien mostró esas lamentables imágenes, subrayó que Angie Jibaja no mostrará cambios, ya que esta no es la primera ocasión en la que la ex modelo se encuentra inmersa en escándalos mediáticos.

"Pero este tipo de cosas es chocante. Sobre todo ver a una mujer que a lo largo de los años se ha tratado de salir adelante en la televisión pero no pudo hacerlo por sucumbir ante sus vicios. Esa compañía, las cosas que hacía, el estado en el que se deja ver y luego de ser llevada a la comisaría, sin duda es decadente", dijo.