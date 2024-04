¡ESTO ES COPIA! "Esto es Guerra" lanza secuencia "Hoy Soy" y usuarios lo comparan con "Yo Soy"

¡Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico! Hace doce años, Esto es Guerra llegó a las pantallas nacionales. Tras algunas temporadas, el reality de América Televisión hizo de todo para "bajarse" a Combate, su principal rival en el rating y no tuvo mejor idea que copiarse los juegos y formatos del reality pionero de la televisión peruana. A pasado más de un década y EEG vuelve a las andadas, esta vez imitando a más no poder el desaparecido "Yo Soy", ya que recientemente lanzaron una secuencia llamada "Hoy Soy" y lo conduce nada más y nada menos que Cristian Rivero. ¿Coincidencia? No lo creo.

"Esto es Guerra" se copia de "Yo Soy" y estrena "Hoy Soy"

Durante sus años en la televisión peruana, "Esto es Guerra" se ha caracterizado por ser el "reality copia" de la televisión peruana. Esto fue reconocido por la propia Cathy Sáenz, exproductora del programa, quien confesó en el propio "Combate" que EEG se copiaba los juegos del reality de ATV.

Han pasado los años y, al parecer, las malas costumbres no se pierden. En su último programa del miércoles 3 de abril, EEG sorprendió al anunciar una nueva secuencia que iba a sorprender a "Guerreros" y "Combatientes" y así fue. Al mismo estilo de "Yo Soy", "Esto es Guerra" copió el exprograma de Latina y lanzó su secuencia "Hoy Soy", la cual la conduce Cristian Rivero.

En redes sociales se percataron del gran parecido, no solo en el contenido, sino también en los planos y ángulos usados para enfocar a Cristian Rivero. Para esta secuencia, incluso, llevaron como invitado a Fernando Armas, recordado jurado del reality de imitación y también Katia Palma y Johanna San Miguel fungieron como jurados.

La única "diferencia" es que no solo se enfocaron en la imitación y canto, sino también en baile grupal, individual y los ya famosos retos de actuación. Cristian Rivero, conductor principal de esta secuencia se mostró más que emocionado y, a manera de broma, señaló que ahora sí se sentía cómodo en el programa.

"Muchísimas gracias, para mi comodidad, para mi comodidad. Tenemos nueva secuencia y se llama "Hoy Soy". Gracias por hacerme caso, por permitirme volver al traje y estar en cómoda situación, como pez en el agua", señaló la pareja de Gianella Neyra.

Usuarios "destruyen" EEG

Las comparaciones son odiosas, pero las copias lo son aún más. Por ello, en redes sociales, no dudaron en criticar duramente el nuevo segmento de "Esto es Guerra" y les recordaron que hace varios años, también se copiaban absolutamente todo de "Combate".

Incluso, muchos usuarios señalaron que Peter Fajardo y compañía no sabían que más hacer para poder levantar en rating a EEG, ya que desde hace varios días no pasa de 13 puntos.

"¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso?", "¿Ahora da Yo Soy en lugar de Esto es Guerra? ", "cero creatividad la de Peter Fajardo", "lo mismo que hicieron hace años con Combate", "Esto es copia", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.