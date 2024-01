"Estoy acostumbrada a los gringos": Mary Moncada confirma que Christian Domínguez es 'olluquito'

Un nuevo escándalo envuelve a Christian Domínguez y ha dejado al Perú entero sorprendido. Esta vez, el cantante le ha sido infiel a su pareja Pamela Franco, madre de su última hija, con Mary Moncada, una mujer peruana rubia que reside en Estados Unidos y ha mantenido encuentros íntimos con el conductor durante su estancia en Lima. Moncada reveló todos los detalles de su relación en el programa 'Magaly TV La Firme'. Conoce qué fue lo que dijo en la siguiente nota.

Mary Moncada reveló detalles de su encuentro íntimo con Christian Domínguez

El programa de entretenimiento mostró imágenes de Christian Domínguez manteniendo relaciones íntimas dentro de su vehículo, el mismo en el que suele llevar a pasear a Pamela Franco y a su hija pequeña. Además, revelaron conversaciones y grabaciones de audio en las que el cantante se dirige a Mary Moncada con términos cariñosos como "amorcito".

"Oye, estás aquí en Perú y no avisas", "Pues él me dijo: 'Cuando nos vemos' y ya. Bueno, le dije: 'si quieres verme, que me vea, pues'", fueron algunas de declaraciones de la mujer del ampay. Sin embargo, ahí no quedó todo, pues fue consultada por el supuesto apodo de 'olluquito' de Christian Domínguez. "¿Para ti es 'olluquito' o no es 'olluquito'?", le pregunta la reportera; y ella entre risas lo confirma. "Normal, como estoy acostumbrada a los gringos a comparación... jajaja".

La 'rubia tentación' Mary Moncada

Magaly Medina presentó un revelador reportaje que destaca a Mary Moncada, una peruana de 35 años que reside en Estados Unidos desde los 19. Moncada ejerce como gerente de sucursal en un destacado banco de Florida y conduce un Porsche. Ella era una completa desconocida en la farándula peruana hasta ayer, pues protagonizó el ampay con Christian Domínguez y ya está en boca de todos. A pesar de haberse hecho mala fama por ser 'la otra', ella se ha tomado el tema con bastante ligereza. Incluso, asegura que no le ha hecho daño a nadie.

Contrariamente a protagonistas anteriores de escándalos relacionados con Domínguez, como Isabel Acevedo e incluso Pamela Franco, ella asegura que no tiene intención alguna de establecer una relación formal con él. "Solamente fue un good time y ya", afirma. Estan frase hace referencia a que su encuentro íntimo fue algo fugaz o un "choque y fuga". No obstante, las consecuencias que ha traído este ampay perjudican a una familia. Por otro lado, las redes sociales se encargaron de hacer lo suyo y ya han popularizado la frase de Mary Moncada como un meme.