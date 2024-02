"Estoy firme con mis terapias": Christian Domínguez afirma que se encuentra en tratamiento tras ola de críticas

Christian Domínguez volvió a comentar sobre su situación actual después de que salieran a la luz las acusaciones de infidelidad durante su relación con Pamela Franco. El cantante de cumbia parece estar más calmado después de recibir numerosas críticas por su breve romance con Mary Moncada y Alexa Samamé. En tal sentido, sostuvo que está firme con sus terapias para encontrar la causa de sus relaciones inestables. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Domínguez firme con sus terapias

El cantante de cumbia se volvió a pronunciar luego de la ola de críticas que ha recibido por haberle sido infiel a Pamela Franco en numerosas ocasiones. Ante ello, respondió a todas las acusaciones que ha recibido, pues ahora se muestra mucho más tranquilo luego de estar en el ojo de la tormenta. De igual forma, reveló detalles de la terapia que se encuentra llevando para para resolver los problemas internos que le impiden tener una relación estable.

"Todos tienen derecho a hablar, a lapidarme, como que me acostumbré a eso. Tengo claro que soy un producto y como tal para la gente, la prensa y no puedo equivocarme, mi defensa jamás va a ser que todos cometemos errores, somos humanos", dijo en entrevista para un medio local.

"Mi tratamiento va a en serio, estoy firme con mis terapias. Ahora solo me queda trabajar para sacar adelante a los míos, ya pedí perdón a las personas que corresponden y sé que no tengo que cometer los mismos errores, para no dañar a nadie más", sostuvo el cantante de cumbia.

Se defiende de las críticas

Agregó que se considera "un producto" y que las personas siempre están al tanto de lo malo que pueda hacer: "Soy un producto hace años y como tal, si tropiezo o hago algo, de inmediato me van a atacar de todos lados hasta más no poder, no se detendrán hasta que no tengan nada más que decir".

"Así de frío me ven, acá no importa si este producto tiene hijos, familia, padres, hermanos. Nadie va a pensar en ellos. Me veo como un producto, así que hay que darle a este producto, le tienes que dar, mientras que te dé algún beneficio, sacarle el jugo al máximo, vas a patearlo hasta que ya no te de nada y así será para la gente", añadió para el mismo medio. En tal sentido, ahora se muestra más tranquilo luego de haber sido nuevamente ampayado.