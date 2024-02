Estrella Bereche revela que Christian Cueva y Pamela Franco tienen un video juntos: "Ella encima de él en un cuarto"

Los indicios de una relación secreta entre Pamela Franco y Christian Cueva están cobrando más fuerza a medida que se presentan pruebas. En esta ocasión, Estrella Bereche, exintegrante de Alma Bella y examiga de la cantante, confirmó en el programa 'Magaly TV La Firme' que ambos mantuvieron una relación fuera del matrimonio, considerando que el futbolista sigue casado con Pamela López. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Estrella Bereche revela detalles del amorío de Pamela Franco

La artista, tanto cantante como bailarina, acudió al lugar de trabajo de Magaly Medina y compartió detalles sin darse cuenta de que las cámaras estaban grabando en todo momento. Estrella afirmó que la relación entre el futbolista y Franco era algo complicada.

"En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras, entonces en algunos momentos, entonces viajábamos en el avión, de repente ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno, la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación", inició diciendo.

Cuando se le preguntó si había videos de Pamela Franco y Christian Cueva juntos, la exmiembro de Alma Bella confirmó que había visto uno en el que estaban en una habitación. "¿Y ella te mostró fotos, o algún videito de él, o sea ellos dos juntos?", fue la consulta, a lo que Estrella respondió.

"No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo quizás, sí creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa", acotó.

¿Cuál es el 'jale' de Cueva?

Se especula sobre el misterio detrás de la capacidad de Christian Cueva para atraer a numerosas mujeres atractivas. Además de su buen humor y carisma, se sugiere que su éxito en el fútbol, tanto en Perú como en el extranjero, podría ser clave, reflejándose en su estabilidad financiera. En tal sentido, el conocido refrán "billetera mata galán" se aplicaría en Christian Cueva.

El programa "Magaly TV, la firme" detalló algunos de los lujos del famoso "Cuevita", quien se ha visto envuelto en un nuevo escándalo tras la aparición de pruebas que probarían su relación clandestina con la cantante de cumbia Pamela Franco, la pareja de Christian Domínguez.

Entre sus pertenencias, "Aladino" posee un buzo rojo con dibujos de conejitos de la marca Philipp Plein valorado en 1500 dólares, así como un elegante abrigo negro de la misma marca que supera los 2 mil dólares. Además, muchos recuerdan su conjunto amarillo de Balenciaga, valuado en 3 mil dólares.

Incluso después de regresar a Perú en 2023, continuó recibiendo un salario excepcional de 100 mil dólares al mes, según lo confirmaron los líderes de Alianza Lima en ese momento.