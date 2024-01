Ethel Pozo revela que conversa con sus haters en redes sociales: "Me gusta porque hay como adrenalina"

¡Algo anda mal! Ethel Pozo, desde sus inicios en la televisión, ha recibido más de una crítica. Muchos acusan de "argolla" lo que sucede en "GV Producciones" ya que al ser la hija de Gisela Valcárcel, tiene programas, mientras que otros señalan que por su talento está donde está. Sin embargo, la conductora hace caso omiso a las críticas y en una reciente entrevista para un medio local, confesó que le gusta hablar con sus haters. Además, señaló que al momento de hacer esto, siente una adrenalina respecto a sus detractores.

Ethel Pozo habla con sus haters

Por increíble que parezca, Ethel Pozo se confesó en una reciente entrevista para un medio local y confesó que se toma el tiempo de entablar conversaciones con sus haters. En el mundo de la farándula, quizás, es uno de los personajes más cuestionados, sin embargo, no le teme a eso y añade que le gusta ser escuchada hasta por sus detractores.

"Me encanta. Me tomo, a veces, el trabajo de conversar con los haters en privado. Me gusta, hay como una adrenalina ahí. A veces nos ponemos de acuerdo, a veces no, pero siempre me gusta que escuchen mi punto de vista . Además de comentarles que están hablando de alguien que no conocen totalmente", manifestó Ethel Pozo.

Asimismo, también mencionó que no le preocupa que diversos usuarios en redes sociales aseguren que está en la televisión por su madre. Para Ethel, esto es parte del machismo y lo explica a su manera.

"No me preocupa. Cuando una mujer tiene éxito dicen que es por un hombre. En mi caso creen que es por mi mamá y no por un hombre, pero si el hombre está como conductor es porque lo merece, pero la mujer es por algo raro", acotó la hija de Gisela.

No a la infidelidad

En otro punto de la entrevista, Ethel Pozo revela que vive feliz y tranquila su matrimonio con Julián Alexander. La conductora asegura haber encontrado su paz en él y descarta ser una persona celosa.

"Soy muy segura de mí misma y, además, lo tengo muy claro, pero es algo que no lo he trabajado, así nací, mis hijas y mi esposo lo saben. También creo que es porque he sido hija única, creo que el cariño lo he tenido para mí", añadió Ethel Pozo.

Sin embargo, por mucho amor que tiene por su esposo, no pone las manos al fuego por nadie. De lo que sí está segura es que jamás perdonaría una infidelidad por vivencias pasadas que la dejaron muy marcada.

"Porque de chiquita sufrí mucho cuando a mi mama le tocó en dos oportunidades. A mi tía también le tocó pasar por algo así. Vi mucho dolor por ese tipo de cosas, así que sí soy bastante drástica, y mi esposo también. Creo que a cualquiera le toca y nadie está libre, pero hay que trabajar en el compromiso", aseguró Ethel Pozo.