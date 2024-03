Expareja de Evelyn Vela la llama 'delincuente' y Magaly Medina lo fulmina: "Es un vulgar, fírmale el divorcio"

Magaly Medina expresó su enfado hacia Valery Burga, el exesposo de Evelyn Vela, después de que él se quejara por no haber emitido por completo la entrevista que le concedió a su programa. Esto ocurrió en medio de la disputa legal que tiene con 'La reina del sur' respecto a la firma de su divorcio. Recordemos que Evelyn Vela exige a su expareja la devolución de unas joyas de alto valor. No obstante, Valery Burga no reconoció tener en su posesión dichos objetivos de alto valor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Valery Burga

A raíz de que el programa de Magaly Medina no emitiera la entrevista completa con Valery Burga, él decidió criticar el espacio televisivo de la 'Urraca' en medio de la disputa que tiene con Evelyn Vela tras haberse separado. En respuesta, la presentadora lo describió como una persona de baja moral y le aconsejó a la mejor amiga de Melissa Klug que firmara los documentos legales para formalizar su divorcio, ya que esta se niega a hacerlo hasta que le sean devueltas sus joyas. No obstante, la popular conductora de televisión sostuvo indignada que la plata se puede ganar y que es mejor liberarse de alguien como Valery Burga.

"Este hombre qué bajo, otra que escogió pésimo fue Evelyn Vela, fírmale el divorcio, fírmale el papel y así te libras, qué collarcito, regálaselo, el dinero se hace. Qué va soportar que tiktok tras tiktok, historia tras historia insulta a todo el mundo, insulta a este programa, a mí me parece que este hombre es un vulgar, estaba reclamando porque no le pasamos los 13 minutos de conversación insulsa, que no fastidie", dijo la periodista molesta.

Expareja de Evelyn Vela la llamada 'delincuente'

Valery Burga admitió en sus redes sociales que Evelyn Vela le envió dinero a Estados Unidos, pero fue destinado a pagar a una abogada que interviniera en la embajada y le permitiera recuperar su ingreso al país.

"Esa señora sí ha mandado dinero a mi nombre para pagarle a la abogada para que le hiciera una carta de perdón y presentarla a la embajada de Estados Unidos en Perú para que la dejaran entrar a este país. La embajada le dijo que no iba poder entrar nunca más en su vida porque era una delincuente porque había estado presa en este país y había estafado en este país", indicó el barbero. Magaly Medina, visiblemente molesta, cuestionó cómo Valery Burga podía hablar de esa manera sobre la mujer con la que se casó y a quien prometió amar.