¡Explotó! Samahara Lobatón correteó Bryan Torres en plena calle ¿Fue por el beso con Geraldine Torres?

Una vez más, el programa "Amor y Fuego" mostró imágenes lamentables de Samahara Lobatón y Bryan Torres teniendo una pelea en plena calle. Este altercado surge después de que el cantante de salsa fuera captado en una situación cariñosa con una mujer llamada Geraldine Torres, quien afirma que tuvieron una relación de más que amistosa en el pasado. Tal parece que esto ocasionó el disgusto de la hija de Melissa Klug, quien salió a corretear al salsero por la calle. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samahara Lobatón corretea a Bryan Torres por la calle

Como se menciona, en la madrugada del sábado 2 de marzo, Bryan Torres fue avistado con dos mujeres en las afueras de una discoteca en Lince. Una de ellas, luego identificada como Geraldine Torres, besó al músico cerca de los labios, a pesar de su relación romántica con la hija de Melissa Klug.

"Tuve algo con él hace un tiempo atrás, lo conozco desde el año pasado, desde marzo. Hemos sido amigos con derecho. Hubo de todo, teníamos salidas esporádicas. Él se presentaba y luego nos íbamos juntos. Fue por junio que él tomó distancia, empezó a salir con ella (Samahara Lobatón) por el tema que justo salía la orquesta Los de la Caliente, y él no es tonto. Quiso que la banda tuviera un plus para despegar", manifestó Geraldine, quien afirmó que ella y Bryan Torres volvieron a tener conversaciones subidas de tono hace tres semanas.

Debido a la controversia, se sugiere que Samahara Lobatón y Bryan Torres han puesto fin a su relación. Esta especulación se vio reforzada cuando los seguidores de la pareja notaron que ambos habían eliminado las fotos que compartían juntos en sus cuentas de Instagram, además de dejar de seguirse mutuamente.

La supuesta ruptura entre Bryan Torres y Samahara Lobatón ha captado mucha atención mediática, especialmente tras la divulgación de un video que los muestra discutiendo en la calle. Este contenido, adelantado en el programa 'Amor y Fuego', aumenta las especulaciones sobre si el beso recibido por el cantante de salsa fue lo que provocó su separación.

Bryan Torres negó infidelidad

Completamente enfadado, Bryan Torres se comunicó con 'Amor y Fuego' para refutar las acusaciones de infidelidad que se le imputan por permitir que Geraldine Torres le diera un beso cerca de los labios. Afirmó que no recordaba su existencia hasta que se encontraron en las afueras de una discoteca en Lince.

"Yo quisiera que las imágenes del beso lo pongan en velocidad normal porque en lento se da a entender otra cosa. No ha sido un piquito ni nada. No han puesto la parte en la que yo me limpio la mejilla. Hace más de un año no hablábamos. (Gigi: 'Pero en agosto hablabas con ella). Claro, ella me escribió, pero yo no tenía ninguna intención, la eliminé", expresó el músico, cayendo en varias contradicciones.