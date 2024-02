Fabianne Hayashida incursiona en el fisicoculturismo tras su divorcio: "Me sana, me da tanta felicidad"

Fabianne Hayashida ha dejado sorprendidos a todos con su cambio físico y su nueva pasión por el fisicoculturismo. Después de soltar el bombazo de su divorcio con Mario Rangel, la exchica reality ha vuelto con más fuerza que nunca, dejando a todos boquiabiertos con su nuevo look y su repentino interés en el fisicoculturismo.

¿Fabianne Hayashida incursiona en el fisicoculturismo?

Desde hace unas semanas, Fabianne ha estado compartiendo su nueva vida activa en las redes sociales. Pero eso no es todo, la cosa se pone más intensa. Se rumorea que podría dar el salto al fisicoculturismo, y sus fotos y videos en Instagram confirman su enamoramiento con esta disciplina.

Fabianne nos cuenta en sus propias palabras: "Admiro esta disciplina, en verdad es todo para mí, me sana, me llena y me da tanta felicidad".

Como era de esperarse, las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Mientras algunos la aplauden y le dan ánimos, otros no están muy de acuerdo con este cambio tan repentino. ¿Fisicoculturismo y Fabianne Hayashida? La mezcla es explosiva y estamos todos expectantes para ver cómo evoluciona esta historia.

Divorcio y nueva etapa: Fabianne en modo inspiración

Antes de este giro inesperado, Fabianne soltó la bomba del divorcio con Mario Rangel hace no mucho. En un comunicado en sus redes, nos dejó ver que cerró ese capítulo y ahora está lista para uno nuevo. ¡Así lo expresó ella misma! "Hoy inicio una nueva etapa, fuerte, triste, pero tranquila", compartió Fabianne. A pesar de los baches en el camino, la chica está decidida a soltar lo pasado y concentrarse en su bienestar.

Impacto en las redes. El 11 de febrero, Fabianne soltó otra bomba en Instagram: una foto con abdominales de acero y un mensaje poderoso: "Digas lo que digas, eres lo que haces". Esa publicación desató la polémica y los comentarios divididos, pero Fabianne no se intimida y sigue mostrando su nueva figura con actitud positiva.

En otra publicación del 12 de febrero, Fabianne posa en la playa echada en la arena. Coloca un mensaje de tres cualidades: "1. Persistente 2. Rigurosa 3. Resiliente". En el post recibió elogios por lo distinta y en buena forma que se ve. Pero también hubo detractores que critican algun aspecto. Sin duda, le hace bien y basta con que se sienta cómoda y cuide su salud.

En resumen, la exchica reality Fabianne Hayashida está dando de qué hablar con su metamorfosis física y su entrada al mundo del fisicoculturismo. ¿Cómo seguirá esta historia? Estamos ansiosos por descubrirlo junto a ustedes. Informaremos cualquier novedad o actualización. ¡Hasta la próxima!