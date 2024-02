"Falta poco para conocerte": Las bellas palabras que Farik Grippa le dedicó a su futuro bebé

El cantante Farik Grippa es un reconocido artista peruano que tuvo que hacer una pausa musical por casi un año. Ahora, el intérprete se convertirá en padre muy pronto y espera con muchas ansias su segundo hijo.

¡Quiere que sea muy feliz!

Farik Grippa ha tenido un duro 2023, tuvo que afrontar muchos problemas legales en su carrera musical. Felizmente, todo ya habría acabado y se encuentra en otra faceta de su vida familiar y musical.

El artista es conocido por sus canciones de salsa como 'Somos Dos', 'Ya No Soy el Mismo de Antes', 'Háblame de Ti', 'Hipocresía', 'A Ella', 'Peligro de Extinción' y muchos más. Ha hecho gozar con su música a miles de peruanos y ahora, viene por más en este año.

Hace unos meses, Farik Grippa anunció que se convertiría en padre por segunda vez. Ahora, que ya se encuentra a poco tiempo en que su esposa de a luz, le envió un hermoso mensaje a su hijo o hija.

"Falta poco para conocerteeee!!!!! Muchos me dicen que será NIÑA otros me dicen que será NIÑO", va contando Farik Grippa, quienes decidieron no conocer el sexo de su futuro recién nacido.

Finalmente, el cantante de salsa escribió lo que realmente desea para su él o ella: "Pero sinceramente quiero que seas un persona mil millones porciento FELIZ. Aunque me gana la curiosidad. A ver quién dice NIÑA, a ver quién dice NIÑO", preguntó a sus fans.

¿Qué pasó con Farik Grippa?

La noticia de nuevas producciones musicales, Farik Grippa lo compartió en sus redes sociales para todo su público. En su Instagram, el cantante compartió varias fotografías grabando en el estudio de música.

El intérprete de salsa comentó que viene imparable, tras ausentarse durante un año. Recordemos que tuvo que alejarse de los escenarios y nuevas producciones musicales a un conflicto con una disquera y Sergio George. Felizmente, habrían arreglado los asuntos legales y este año regresaría renovado.

"Prometo que las canciones que van a venir quedarán para siempre en sus corazones. Saben porque? Porque están hechas con alma, corazón y vida", compartió Farik Grippa en sus redes sociales.

Al final, el cantante peruano se encomienda a Dios y anuncia que este nuevo año 2024 estarán resurgiendo en su carrera musical. Además, espera que muy pronto puedan disfrutar de su nueva producción: "Espere mucho tiempo para regalarles algo tan increíble. Los tiempos de Dios son perfectos. Estamos IMPARABLES"