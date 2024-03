Farid Ode se mostró orgulloso de su hija, quien viajó al extranjero para hacer prácticas ¿A qué se dedica?

Farid Ode expresó su orgullo por su hija, Gamille, fruto de su relación con Mariella Zanetti. Y es que su retoña está actualmente trabajando de forma independiente en el extranjero. Recordemos que durante las fiestas navideñas del 2023, la actriz cómica Mariella Zanetti se mostró apenada porque su hija la pasará sola en el extranjero. No obstante, ambos reconocen que es por el futuro profesional de ella. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Farid Ode orgullo de su hija

El empresario fue entrevistado para un medio local en donde no dudó en ocultar su emoción por el avance profesional de su hija, quien ha viajado al extranjero hace unos meses para realizar sus prácticas. Ante ello, el recordado Farid Ode se mostró profundamente orgulloso por los logros de su retoña Gamille.

Cabe resaltar que ella es fruto del amor que tuvo con Mariella Zanetti años atrás. De igual forma, la actriz cómica se pronunció en otro momento sobre su hija a quien extraña mucho. "Mi hija está haciendo sus prácticas preprofesionales en Estados Unidos, se fue en diciembre, pero regresará dentro de poco para retomar sus estudios de la universidad", comentó el empresario. Asimismo, señaló que solo le falta un año a Gamille para terminar su carrera. "Extraño mucho a mi hija, pero es un orgullo verla crecer y que esté valorando el trabajo", indicó Farid Ode.

Cabe resaltar que Gamillé Ode hizo una pasantía debido a que cursaba la carrera de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma.

Mariella Zanetti extraña a su hija

Mariella Zanetti fue una invitada en el programa América Hoy en diciembre pasado, donde compartió recuerdos sobre las Navidades más especiales de su vida. La exvedette mencionó que la más memorable fue la última que pasó con su abuelo.

"La última Navidad que pasé con mi abuelo es una de las navidades que recuerdo siempre porque mi abuelo falleció justo el 15 de noviembre, muy cerquita a fiestas y fue una de las pérdidas que más me dolió", contó la también actriz cómica.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando Janet Barboza comentó que algunas familias se encuentran separadas porque sus miembros emigraron a otro país. "Ay Mariella no te ponas a llorar, tu bebé este año no pasa contigo la Navidad, por qué", le preguntó la conductora de América Hoy en aquel momento. "Ay sí, es la primera Navidad que voy a pasar lejos de ella. Ya me está chocando porque todos los días que hablamos le pregunto cómo pasará la Navidad y me dice 'acá pues en mi depa, solita'", dijo entre lágrimas la Zanetti.