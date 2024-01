Fernando del Águila, el popular 'Dubi Dubi', molesto por no gozar de pensión tras su retiro: "La TV es ingrata"

Fernando del Águila, quien también es conocido como 'Largo' o 'Dubi Dubi', es un comediante destacado en el ámbito peruano. Su talento ha sido reconocido por su participación en programas exitosos dirigidos por Carlos Álvarez y Jorge Benavides. Sin embargo, el actor optó por apartarse de la televisión hace algunos años. En tal sentido, él se mostró indignado por la forma en cómo la televisión te deja de lado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ya no trabaja con Jorge Benavides ni con Carlos Álvarez

Hace poco, el actor cómico volvió a la atención pública al participar en una entrevista en el canal de YouTube de Carlos Orozco, donde manifestó su frustración por no recibir una pensión como artista. Durante esa entrevista, el cómico de 74 años habló sobre su retiro de la televisión peruana.

Durante el diálogo, Del Águila expresó sus pensamientos sobre por qué sus colegas Jorge Benavides y Carlos Álvarez no lo han invitado nuevamente a participar en alguno de sus programas. "Yo ya cumplí mi ciclo. Todo tiene su final. Por mi condición física también es que abandoné la TV porque no daba", precisó el pequeño humorista. Sin embargo, él detalló que la televisión no le ha brindado ninguna pensión a pesar de ser un artista y haber trabajado por varios años en la pantalla.

Fernando del Águila enojado por no recibir una pensión

Tras hablar sobre su jubilación, Del Águila manifestó su descontento por la ausencia de reconocimiento en forma de una pensión, a pesar de haber dedicado muchos años de su vida a deleitar a miles de peruanos con su trabajo.

"La televisión es ingrata, siento indignación como persona y ser humano, porque a la edad que tengo, no tengo una pensión y un seguro... Algunos me dicen: '¿Por qué no ahorraste pan para mayo?'. Yo lo he hecho, pero en 31 días se acaba", reveló.

Con una estatura de 98 centímetros, posiblemente sea el actor cómico más bajo de la nación. Fernando del Águila, también conocido como 'Largo' o 'Duby Duby', se retiró de la televisión hace cuatro años y actualmente se gana la vida vendiendo dulces desde una pequeña carretilla. Recorre el jirón de la Unión junto a su mascota 'Princesa'.

"Además de ser consultor de belleza para Hidonea, mi principal ocupación es la venta de dulces. También he orientado profesionalmente a mis hijos en esta dirección. Uno de ellos se desempeña como contador y el otro está estudiando Negocios Internacionales", sostuvo el popular Dubi Dubi.