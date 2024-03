Fiorella Vitteri Ponce se va del país tras amenazas de muerte: "Con miedo, pero viva"

Fiorella Vitteri Ponce, una de las influencers mas queridas por el público en redes sociales por el contenido que realizaba en las calles, siendo el más famosos 'Exponiendo infieles' ya decidido dejar el Perú tras haber sido víctima de extorsionadores.

La creadora de contenido evidenció su tristeza por dejar proyectos personales que ya tenía programados en el país, pese a ello, ha tenido que preservar su seguridad por sobre todas las cosas.

Busca protección lejos del Perú

Fiorella Vitteri Ponce, reconocida creadora de contenido peruana, ha tomado la difícil decisión de abandonar el Perú tras recibir amenazas de muerte y sufrir un atentado a su camioneta por parte de extorsionadores. Este dramático giro en su vida ha generado conmoción en las redes sociales y en la opinión pública peruana, evidenciando los riesgos que enfrentan algunos influencers en el ejercicio de su labor.

"Me voy con mucho miedo, pero me voy viva", expresó Vitteri Ponce en una entrevista reciente. Sus palabras reflejan el tormento emocional que ha vivido en las últimas semanas.

La influencer, conocida por su participación en el programa "Exponiendo infieles", anunció la cancelación de sus actividades en Perú debido a las circunstancias de seguridad que enfrenta. Este abrupto cambio en su carrera y estilo de vida es producto del temor que siente al sentirse expuesta a cualquier peligro.

La decisión de Vitteri Ponce de abandonar el país fue meditado hasta que se tomó esa decisión final. Los incidentes violentos que sufrió, incluido el atentado contra su vehículo, son un claro recordatorio de los riesgos que enfrentan aquellos que se exponen públicamente en plataformas digitales.

"Me estoy yendo en contra de mi voluntad, estoy huyendo obligada, me veo en la obligación de yo irme del país. Me siento mal, siento mal, temo por mi vida, nadie puede hacer nada, tengo que estar tranquila para pensar y poder hacer algo y sobre todo como dice mi familia, poder estar bien porque encerrada, tampoco hago nada, solo me desespero", dijo en un programa de noticias.

Asimismo, la influencer recalcó que tenía muchos proyectos en el Perú pero priorizará su seguridad y la de su familia por lo que no lo pensó dos veces en alistar sus maletas.

"Por las constantes extorsiones que vienen de estas personas que dicho sea de paso, pero con las pruebas amenazas por absolutamente todo, prefiero yo agarrar mi maleta e irme", agregó.

Finalmente, sus seguidores le han brindado mensajes de apoyo en sus redes sociales esperando que en algún momento pueda sentirse segura en su país, el lugar que la vio crecer en redes ganándose el cariño de su público.

Vitteri Ponce, influencer de Exponiendo Infieles, denunció que extorsionadores quemaron su camioneta

El incidente tuvo lugar durante la madrugada del jueves pasado, aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando un estruendo repentino despertó a los residentes de Villa El Salvador.

"Me imagino que fue una bomba molotov porque fue muy rápido que se prendió todo. Escuché el sonido de una moto, luego un vidrio roto y después escucho a los vecinos que gritaban: 'el carro, el carro'", sostuvo en 'América Noticias' la influencer, quien aseguró que el vehículo fue adquirido recién hace unos cuatro meses y está valorizado en unos 70 mil soles. Ante ello, reflejó la preocupación que tiene por si atentaran contra su vida.

"Estoy desesperada, yo estoy mal, muy nerviosa. Me lo compré, con préstamos, es un monto muy elevado", relató en otro medio.

Vitteri Ponce ha venido recibiendo mensajes amenazantes de criminales que se identifican como partes del 'Tren de Aragua'. "Hijos de p... así cierren su restaurante ya los tenemos marcados. Nosotros cobramos cupo acá en Villa El Salvador. Somos del Tren y no queremos tombos porque se mueren hijos de... Esto es una advertencia. Nosotro sabemos todo de ustedes. Ya para la próxima no va a haber advertencia", se escucha en el audio que le enviaron.