Flavia Laos habló sobre la presunta relación entre Austin Palao y la ex de Ike Parodi: "Era mi amiga"

El viernes pasado, Flavia Laos apareció como invitada en el programa "Más Espectáculos" de Jazmín Pinedo. Durante la charla, la cantante fue consultada sobre su expareja, Austin Palao. Ante ello, la actriz reveló que sí tiene conocimiento de estas saliditas. Incluso, sorprendió al revelar que la chica con quien Palao está saliendo era amiga de la influencer. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Flavia Laos habló de su expareja Austin Palao

La influencer estuvo en el set de "Más Espectáculos", dirigido por Jazmín Pinedo y habló sobre su expareja Austin Palao y sus recientes salidas con Brenda Zambrano. Ante ello, la también actriz reconoció que ya ha pasado un tiempo desde que terminó su relación y cada quien es libre de salir con quien quiera. Además, detalló que acabó su noviazgo en buenos términos.

♬ sonido original - América Televisión @americatelevision ¡MOMENTO DE REFLEXIÓN! 💔💭 Flavia Laos cuenta cómo se siente después de su ruptura y cómo vive su soltería, así como el apoyo que recibe de su madre. ¿Qué te parece su enfoque hacia esta nueva etapa de su vida? ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios! 💬👩‍👧‍👧 #MásEspectáculos

"Ya pasaron tres meses desde que se terminó tu relación con Austin", le dijo la chinita. "Sí, estoy enamorada de la vida...", contestó la rubia entre risas y sin querer levantar más polémica. Además, aseguró que actualmente ha cortado totalmente su comunicación con Austin Palao. "Hemos terminado bien, de una manera súper sana", comentó Flavia Laos.

Por otro lado, Jazmín Pinedo le preguntó sobre la posición de su mamá, que al parecer no estaba muy contenta con su relación con Austin. "Mi mamá es mi fan, mi mami... ella quiere lo mejor para mí, cuando me ve feliz ella está feliz, ahorita me ve súper feliz con mi trabajo y prefiere que esté así", dijo la cantante.

En ese sentido, reveló que cuando está con pareja invierte todo su tiempo y energía en esa persona, descuidándose un poco de sí misma. "Amo intensamente y me olvido a veces de mí", indicó.

Reacciona a las 'saliditas' entre Austin Palao con la ex de Ike Parodi

La China mencionó a Flavia Laos que han surgido rumores sobre posibles nuevos romances de Austin Palao, específicamente con la ex pareja de Guty Carrera, Brenda Zambrano, y la ex pareja de Ike Parodi, el hermano de Patricio Parodi.

"Sí estoy enterada, los fans son súper intensos pero normal, estamos separados hace meses, cada uno tiene derecho a rehacer su vida, quizá a mí también me van a ver rehaciéndola en algún momento y normal, no le estamos haciendo daño a nadie", dijo la rubia.

Además, sobre la ex del Pato, aseguró que antes mantenían una amistad pero ahora ya no se comunican. "Éramos amigas, ahora no es que hablemos como hace seis meses", acotó Flavia Laos.