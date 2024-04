Flavia Laos se sincera tras críticas por bajo desempeño en 'El Gran Chef': "Me bloqueo"

Flavia Laos atrajo críticas tras ser rescatada de la reciente ronda de eliminación en 'El Gran Chef Famosos', mientras que Emilio Jaime se convirtió en el segundo concursante en abandonar la competencia. La actriz destacó que carece de experiencia previa en la cocina.

Ante ello, decidió responder a todos los seguidores que la critican y asegura que se bloquea debido a esto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Flavia Laos responde a las críticas

Recientemente la actriz Flavia Laos, quien es participante de 'El Gran Chef' en esta nueva temporada fue blanco de críticas. ¿El motivo? Su bajo desempeño en la competencia y tras salvarse de ser eliminada en la última jornada. Por otro lado, Emilio Jaime se convirtió en el segundo eliminado de la competencia. Ante ello, los internautas criticaron duramente a la joven concursante.

Lejos de esconderse, ella decidió sincerarse y revelar cómo le afectan estas críticas, pues aseguró que se bloquea durante el concurso. Incluso, detalló que no sabe cocinar y toda esta experiencia es algo nuevo para ella.

"Como muchos saben, los que me conocen y me siguen desde hace tiempo, yo no sé cocinar. Estamos en proceso de aprendizaje y para mí es totalmente nuevo hacer tantas cosas a la vez, recibir indicaciones y que me dicten una receta que nunca he visto en mi vida, y que yo la tenga que apuntar en mi cuaderno. Son muchas indicaciones y es algo completamente nuevo en lo que me estoy aventurando", señaló.

¿Cómo le afectó?

Sin embargo, admite que las críticas, al igual que para cualquier persona, pueden impactar su enfoque y llevarla a un bajo rendimiento, pero Flavia Laos es consciente de ello y busca dar todo de sí.

"Ahora último solo recibo críticas, obviamente uno se bloquea. Estoy simplemente divirtiéndome en el programa, haciéndolo con mucho amor, estoy dando mi 100% chicos, lo crean o no. Si a veces me río es porque me pongo nerviosa, no es que no me interese. Es mi forma de afrontar las críticas y las cosas negativas", sostuvo.

Al final, la participante de ojos verdes solicitó a todos que le permitieran disfrutar de esta etapa de aprendizaje y recordó que se trata de una competencia. "Y los que dicen que me he salvado de suerte, chicos, acéptenlo, lo hice bien por primera vez. Déjenme disfrutar, no me van a quitar esa satisfacción. Lo haga bien o lo haga mal, igual ustedes van a criticar", dijo Flavia Laos ante las críticas que ha recibido.