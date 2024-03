Francisca Aronsson revela que casi protagoniza una película de Marvel: "Era un personaje moreno"

Francisca Aronsson es una actriz peruana que está ganando reconocimiento en el ámbito actoral a nivel internacional. Ha participado en proyectos cinematográficos en Perú y recientemente formó parte de una serie española, lo que le permitió exhibir su talento a una audiencia más amplia, sin anticipar las múltiples oportunidades que esto le traería en un futuro cercano. En ese sentido, ella reveló que estuvo a punto de ingresar a una película de Marvel, la cual estaba realizando casting en ese momento. Ante ello, te contamos qué lo que pasó con la audición de la actriz peruana. Conoce más detalles en la siguiente nota. }

Francisca Aronsson y su audición para Marvel

Recientemente, durante una entrevista con Antonio Betancourt, la actriz peruana compartió detalles sobre su carrera profesional y reveló un momento desafiante en el que no fue seleccionada en un casting. Durante la conversación, mencionó que mientras estaba en España, recibió la oportunidad de hacer una audición. Los responsables de la agencia para la que trabajaba le informaron que Sarah Finn, directora de casting de importantes proyectos de Marvel y Star Wars, había solicitado una audición para uno de sus próximos filmes. Sin dudarlo, la actriz peruana se embarcó en el proceso de selección.

"Me encontraba haciendo una serie de internado de España y de la nada mi agencia de España me dice; Francisca nos acaba de escribir Sarah Finn que es la directora de casting que lleva proyectos de Star Wars, Marvel. Dicen que quieren que tú audiciones. No sé como me conocieron, pero querían que audicione para su proyecto, entonces yo en plan de: ¿qué?", confesó al inicio Francisca Aronsson.

"Estaba con mi madre y contratamos un espacio, cámaras, luces, todo, hay una inversión detrás de ello. Grabo el casting, me siento super feliz, todo en inglés, para Marvel para Doctor Strange", relató la artista peruana.

¿Consiguió el papel?

No obstante, en ese momento no tenía conocimiento alguno sobre la película ni sobre el papel que desempeñaría. Sin embargo, tras enviar su audición, le solicitaron que reserve algunas fechas, ya que estaban bastante seguros de que sería seleccionada para el papel. La noticia la dejó incrédula.

"Primero no me dijeron que era para doctor Strange, ni para América Chávez y yo hice el casting para ese personaje, y cuando lo mando la agencia de Sarah Finn dijo que les había encantado que separe las fechas que se iba a rodar y yo no creía", agregó sobre este momento.

Después de completar la audición sin conocer el personaje ni la película, Francisca consultó con su mánager, quien era un ferviente seguidor de Marvel, para obtener pistas sobre el guion y así poder inferir a qué personaje o película podría estar relacionado. "Luego hablando con mi manager para que película podría ser y me dijo, esto es Doctor Strange y dice y había especulaciones que era para el personaje de América Chávez y ella ya está en un comic y es una chica morena. Entonces, yo dije que iba a ser muy complejo, yo poder agarrar un personaje ya creado, moreno y cambiarlo a una chica blanca", agregó sobre esta experiencia.