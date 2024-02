¿Fue la alcahueta? Micheille Soifer habla sobre presunta relación entre Chris Soifer y Christian Cueva

¿Lo dijo? Jeicy Pérez, expareja de Chris Soifer, dio que hablar en los últimos días. El cantante confirmó que la hermana de Micheille Soifer y Christian Cueva tuvieron un romance y que incluso el futbolista costeaba su vida de pareja. Estas declaraciones llegaron a oídos de la popular "Sol", quien en una entrevista a un medio local, realizó una impactante confesión respecto al tema. ¿Qué dijo Micheille?

¿Qué había dicho Jeicy Pérez?

En una entrevista para un medio local, Jeicy Pérez se despachó con todo en contra de Chris Soifer. El cantante reveló que su expareja sí mantuvo una relación con Christian Cueva y además la calificó de "mitómana" por revelar que su relación con "Aladino" fue antes de que él formara una familia con Pamela López.

Asimismo, dejó a Chris Soifer como una persona interesada, ya que según revela Jeyci Pérez, a la hermana de Micheille Soifer solo le interesaba la plata de Christian Cueva. Incluso confesó que el dinero que le daba el futbolista a su expareja alcanzaba para cubrir las necesidades de ambos en la relación.

"En ese entonces, ella estaba conmigo y con él al mismo tiempo. Yo era la pareja que mostraba al público, la carátula, y Cueva para el gasto, porque lo que le dio (dinero) nos cubría a los dos", dijo Jeyci para un medio de comunicación.

"Ella me decía que lo que quería era 'sangrarlo', que no estaba a su nivel. Ella quería la plata porque, en ese momento, no estaba trabajando", declaró el cantante.

Micheille Soifer responde

Jeicy Pérez también tildó de "alcahueta" a Micheille Soifer. Según el cantante, la intérprete de "Bombón Asesino" habría sido el nexo en la relación de su hermana con "Aladino". Fiel a su estilo, la popular "Sol" no se quedó callada y habló por primera vez sobre la presunta relación clandestina entre su hermana y "Cuevita".

"En el tema de mi hermanita, no voy a opinar nada, es un asunto que no tengo que hablar más, solo sé que se encuentra súper bien, tranquila y feliz" , manifestó Soifer.

Además, manifestó que en estos momentos Chris Soifer se encuentra enfocada en sus estudios y su trabajo, buscando superar el mal momento tras las declaraciones de Jeicy Pérez.

"Como te repito, solo te puedo que Chris está bien, saliendo adelante, estudiando y trabajando", añadió Micheille Soifer. Cabe destacar que Jeicy también afirmó que la "combatiente" y Jefferson Farfán tuvieron una relación en el pasado.