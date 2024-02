¡FUE PARA LAS CERVEZAS! Pamela Franco REVELA LA VERDAD del depósito de 280 soles de Christian Cueva

¡Sí, como no! Pamela Franco por fin rompió su silencio tras la infidelidad de Christian Domínguez y el ahora ya confirmado romance con Christian Cueva. La cantante aceptó haber tenido una relación clandestina con "Aladino" el 2018, cuando él mantenía un amorío con Pamela López. Lo que todos querían saber era la verdad por el famoso depósito de 280 soles del futbolista hacia ella y la cumbiambera dio una insólita respuesta al respecto. ¿Le creen?

Pamela Franco y la verdad sobre el depósito de Christian Cueva

La verdad de Pamela Franco era la más buscada en los últimos días. No fue hasta hoy en entrevista con "Mande quien mande" que la bailarina rompió su silencio y le contó todo a María Pía Copello.

Pese a que en un inicio negó conocer en todos los idiomas posibles a Christian Cueva, Pamela Franco por fin admitió la relación que mantuvo con el futbolista en el año 2018. Lo más sorprendente de todo fue que admitió, con ojos llorosos, que estar con "Aladino" en la época en la que él estaba con Pamela López fue el peor error de su vida.

Además, otra duda que tenían todos los espectadores era por la famosa transferencia de 280 soles que le hizo Christian Cueva hace unos días. La cumbiambera se sinceró y confesó que tras su ruptura con Christian Domínguez, "Cuevita" se comunicó con ella.

"Yo estaba en una sesión de fotos y le digo (a Cueva) que estaba mal y que tenía mi sesión de fotos con una amiga. Le dije que me estaba tomando unas cervezas con Fiorella (su amiga)", señaló en un primer momento Pamela Franco.

Christian Cueva, en un acto de bondad muy grande, le ofreció una "ayuda" para que tanto Pamela Franco con su amiga se pueda relajar. "Ahí les invito, relájense", fue lo que alcanzó a decir Cueva a la cantante, pero ella, según dice, no le tomó importancia. La conductora de "Consume Perú" explicó que no sabía del 'yapeo' hasta que Pamela López le enseñó la captura.

O sea que Christian Cueva le deposito 280 soles a Pamela Franco para tomé chelas con sus amigas y ahogue sus penas por el engaño de su pareja Dominguez.

🍻🍻🍻😂😂😂#MandeQuienMande pic.twitter.com/pZXw4uttX4 — Bere (@BerePD8888) February 12, 2024

Pide perdón

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco también aprovechó para pedirle perdón a Pamela López y a su familia por meterse en su relación con Christian Cueva. La cantante aseveró que todo empezó como un "juego" en el cual, ella poco a poco fue entrando.

"Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteo y digo '¿qué me pasó?'. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Había cosas que me hacían pensar que ya no estaban", explicó.

"Es algo que me avergüenza (la relación con Cueva), es una mochila que llevo hasta en la relación con Christian (Domínguez). Fue la peor decisión de mi vida. Sé que hubo personas lastimadas, hoy que soy mamá entiendo mucho más (...) Que me perdone Pamela López", agregó muy afligida.