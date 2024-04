¡Fuego! Micheille Soifer advierte a Rosángela Espinoza: "No me hagas hablar de tus famosos viajecitos"

En el último programa de 'Esto es guerra' la pelea entre Micheille Soifer y Rosángela Espinoza no tiene fin y es que esta vez ambas modelos se sacaron los trapitos sucios al aire dejando varias dudas que por el momento no tendrán respuesta.

Ambas competidoras se enfrentaron boca a boca luego de que la cantante le reclamara a la popular "chica selfie" sobre la lesión que tiene en el brazo.

Se dicen al vela verde

Micheille Soifer se la tiene jurada a Rosángela Espinoza, pues en la última emisión de 'Esto es Guerra' ambas competidoras se fueron de boca a causa de un reclamo de los Combatientes.

Todo empezó cuando Micheille Soifer le reclamó a Rosángela la lesión que tiene en el hombro, aseverando que a pesar de tener ese mal que la aqueja hace poco se lució de viaje por semana santa.

Esto despertó el enojo de Rosángela quien justificó sus viajes afirmando que ella es libre de darse los gustos que desee con su plata y recalcó que es una mujer joven que no tiene que pedirle permiso a nadie.

"Puedo viajar tranquilamente puedo ir a Miami a Los Ángeles tranquilamente y no tiene nada que ver el que quiere puede así que yo en mi condición puedo competir", dijo la modelo.

Sin embargo, Micheille aseguró que cuando uno tiene un problema físico debe primero acudir a la clínica para descartar la gravedad de la lesión y no irme primero de viaje.

"Si tú tienes un verdadero dolor primero vas a la clínica y luego a donde quieras ir a nosotros no nos causa problema tus viajes", dijo la cantante.

Esto no quedó ahí ya que Rosángela no se quedó callada y enfatizó que ella es libre de viajar a donde quiera con su plata y que no tiene que pedirle permiso a nadie para disfrutar de su tiempo libre.

"A mí nadie me tiene que decir si me voy de viaje o no me voy con mi plata y punto yo soy una mujer independiente que se esfuerza y que se saque el ancho y que me pago mis viajes porque la vida es una sola. No te metas con mis viajes porque es lo que a mí me gusta yo no me meto con tu canto porque tú ya sabes lo que va a pasar", arremetió la 'Chica Selfie'.

Este fuerte comentario sacó de sus casillas a Micheille quien ni corta ni perezosa lanzó una fuerte advertencia a la modelo dejándola muda.

"Rosángela no me hagas hablar de tus famosos viajecitos, no me hagas hablar", dijo la artista bastante incómoda por el comentario de su rival.

Rosángela Espinoza presume 'belleza natural' y usuarios la destruyen: "Te operaste la cara, así no naciste"

La modelo e influencer Rosángela Espinoza ha recibido pilas de comentarios negativos a raíz de una reciente publicación en la que resalta que su rostro es natural por lo que diversos usuarios le recordaron que su cara tiene algunas ayuditas.

Estas críticas empezaron desde que Rosángela publicó un reel de fotografías donde afirma que a veces no le gusta usar maquillaje y que prefiere lucir sin filtro y al natural.

"Confieso que no soy muy fanática del maquillaje 😓. A veces simplemente quiero dejar de lado las pestañas postizas, las extensiones de cabello y el exceso de maquillaje", empezó diciendo.

Asimismo, reveló que hay días que no se siente ella misma por la cantidad de maquillaje que tiene que ponerle para lucirse en diversos programas de tv, por lo que prefiere mantenerse lo más natural posible.

"Aunque trabajo en televisión y sé que debo estar producida, hay días en los que prefiero sentirme natural y simplemente disfrutar 🥰. A veces me maquilan tanto que parezco otra persona 🤭🤭🤭, no me ubico 😥", afirmó.

Esto provocaron las críticas de algunos usuarios quienes afirman que la popular 'Chica Selfie' no es tan natural como dice ya que tendría algunas operaciones en el rostro.

"Rosángela me caes bien, pero para hablar de belleza natural no debes tener operaciones y tú las tienes porque así no naciste", "Ya te olvidaste que esa nariz no era la misma de hace años atrás", "Rous no engañes a la gente no eres natural", "Ya pues Rous todo el mundo sabe que ese rostro angelical tiene sus arreglitos", fueron algunos de los mensajes.