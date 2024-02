¡Fuera de peligro! Ricky Trevitazo es dado de alta tras contagiarse de dengue

El cantante de 'Skándalo' salió de alta el día de ayer luego de que diera positivo a dengue, Ricky Trevitazo reveló que tenía síntomas como si se tratara de una gripe por lo que decidió hacerse una prueba de descarte para llevar un mejor tratamiento sin imaginar que se trataba del dengue.

Como se sabe su gran amigo Luigui Carbajal estuvo en todo momento atento a la salud de su compañero de aventuras y es que ambos han confirmado que más que amigos, son hermanos y fue en ese difícil momento donde la amistad prevaleció por sobre todas las cosas.

Buenas noticias

Ricky Trevitazo logró vencer al temido dengue, enfermedad que viene azotando la capital a personas de todas las edades, esta vez una de sus víctimas fue el cantante, sin embargo, luego de unos días internado logró recuperarse y darle la tranquilidad principalmente a su familia, amigos y seguidores quienes esperaban su pronta recuperación.

El día de ayer 23 de marzo, el cantante fue dado de alta de un centro de salud de Bellavista donde fue entrevistado por el programa de Latina e invitó a los ciudadanos a cuidarse y al más mínimo síntoma tomar las precauciones del caso.

Cabe resaltar que Ricky afirmó que los síntomas eran parecidos a una gripe ya que empezó con fiebre y luego decidió hacerse una prueba descarte de dengue la cual salió positivo.

«Los síntomas vinieron desde la semana pasada, el sábado pasado tenía síntomas pero pensé que era una gripe, el domingo era ya más fuerte, me hice la prueba y era dengue. Ha sido en Lima porque no he viajado a ningún sitio, le pido a la gente que se cuide mucho. El dengue ataca directamente las plaquetas«, dijo a las cámaras de Latina Noticias.

Asimismo, resaltó que agradece el apoyo y la amistad incondicional de Luigui Carbajal quien en todo momento veló por el bienestar de Ricky y de sus hijos quienes también se encontraban preocupados por su padre, pues temían lo peor.

«A Luigui lo amo con todo mi corazón, es mi primer hermano, siempre ha estado conmigo, admiro mucho lo que ha hecho por mi», agregó.

Se sabe que Ricky esperará estar en su 100% para seguir ofreciendo presentaciones con el grupo 'Skándalo' por diversas partes del país y es que a pesar de los años el cantante no deja de derrochar alegría y sensualidad a su público.

Dengue en Lima

Raúl Chuquillauri, director ejecutivo de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud (Minsa) dio un importante anuncio. El funcionario informó que San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo son los distritos ubicados al sur de Lima que registran la mayor cantidad de casos confirmados de dengue.

"En Villa María del Triunfo tenemos 384 casos (de dengue). Es el segundo distrito de Lima Sur con mayor número de casos, siendo el primero San Juan de Miraflores", anotó.

En el contexto de la campaña de prevención contra el dengue llevada a cabo por el Ministerio de Salud (Minsa), este domingo, se realizó una actividad en el cementerio Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo. Durante esta actividad, los equipos de salud recomendaron a la población evitar el uso de floreros con agua y en su lugar utilizar floreros con arena húmeda, como una medida para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

En relación a esto, Chuquillauri explicó que esta campaña se centró en el cementerio de Nueva Esperanza debido a que es el más grande de América Latina y recibe a miles de personas que llevan flores y agua en bidones.

"Estamos brindando arena húmeda para reemplazar al agua. La diferencia es que en la arena húmeda el zancudo (del dengue) no puede depositar sus huevos. Lo que va a hacer la arena húmeda es cortar el ciclo biológico del zancudo", subrayó.