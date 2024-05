¡FUERTE CONFESIÓN! Maria Grazia Gamarra revela el DURO MOTIVO de su renuncia a "Al Fondo Hay Sitio"

¡SE CONFESÓ! "Al Fondo Hay Sitio" estrenó hace unas semanas su onceava temporada en la televisión peruana y sorprendió con algunas notorias ausencias en el elenco. Una de ellas fue la de "Macarena Montalbán", quien fue interpretada por Maria Grazia Gamarra y recientemente la actriz en mención reveló el FUERTE MOTIVO por el cual tomó la decisión de dar un paso al costado de la popular serie. ¿Qué pasó?

Maria Grazia Gamarra revela por qué renunció a "Al Fondo Hay Sitio"

El final de la décima temporada de "Al Fondo Hay Sitio" dejó con la intriga a más de uno de lo qué podría pasar para sus personajes en la siguiente edición. Uno de los personajes que quedó en vilo fue "Joel González", quien tuvo un triángulo amoroso con "Patty" y "Macarena Montalbán".

Todo terminó con "Joel" (Erick Elera) abandonando a "Patty" (Melissa Paredes) para ir a impedir la boda de "Macarena" (Maria Grazia Gamarra), sin embargo, al darse cuenta de la decisión que iba a tomar, dio marcha atrás y solo atinó a mirar cómo su amada "Maca" se casaba con el "Gringo Atrasador".

Cuando se pensaba que en la actual temporada de la serie se desarrollaría más suspenso y drama en la historia de estos personajes, Gigio Aranda, director de la serie, reveló que tanto "Macarena" como el "Gringo Atrasador" no continuarían más en "Al Fondo Hay Sitio". Respecto a esto, Maria Grazia Gamarra reveló recientemente el FUERTE MOTIVO que derivó en su renuncia a la popular serie y sorprendió con lo revelado.

"Estaba pasando un momento difícil. Justamente por esto, porque no estaba en mi casa. Sentía que (mi hija) estaba sufriendo. Porque yo trabajaba me iba muy temprano y volvía tarde. Siempre llegaba cansada y de mal humor", señaló Maria Grazia Gamarra, destacando que las arduas grabaciones de la serie derivaban en su mal humor.

La familia ante todo

Por ello, Maria Grazia Gamarra tomó la difícil decisión de dar un paso al costado de "Al Fondo Hay Sitio". Para la actriz, fue una excelente oportunidad de regresar a la televisión, pero la familia es lo principal.

"Qué injusto para ellas, que su mamá después de no estar todo el día llegue a la casa y que, sin querer, los trate mal. Si no, que también soy un ser humano y estoy agotada. Y como no estoy, es peor porque me exigen más", se sinceró Gamarra.

Sin duda, la partida de "Macarena Montalbán" dejó un gran vacío para "Joel González" y para la propia serie en sí, pero la actriz destaca que ahora puede estar más tranquila y abocada al 100% en su familia. ¡Qué siga así!