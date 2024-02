Génesis Tapia aconseja a Paolo Guerrero por polémica con contrato con UCV: "Debe respetar lo acuerdos"

Luego de la presión mediática que ha recibido Paolo Guerrero producto de su incumplimiento con el contrato con la UCV, Génesis Tapia brindó su opinión al respecto. Ella afirmó que nadie obligo a Paolo Guerrero a que firmara el contrato y, por tal motivo, aconsejó al jugador de fútbol a que cumpla con las cláusulas ya establecidas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Génesis Tapia aconseja a Paolo Guerrero

La exbailarina Génesis Tapia brindó su opinión respecto a la actual polémica que envuelve a Paolo Guerrero por el incumplimiento de su contrato con la César Vallejo. Ante ello, enfatizó que el 'Depredador' debe cumplir con su contrato, pues él mismo firmó el documento sin que nadie lo obligara.

"Me sorprende alguna declaración del abogado (de Paolo) porque entre la César Vallejo y Guerrero hay un contrato, que es un acuerdo de las partes. Se entiende que antes de ello el futbolista y Richard Acuña entraron en una negociación, nadie obligó a nadie. Quiero saber yo qué contrato del país no tiene penalidad ante su incumplimiento. Eso es sacado de los pelos", dijo la también abogada.

"El señor Paolo no quiere negociar porque dice que no ha recibido ni un sol. Hay que entender que le mandaron un profesional del campo deportivo, eso ya es una inversión. Después le alquilaron una casa de varios miles de dólares y es otra pérdida, pero la más importante es la de los auspiciadores. Hay muchas cosas en juego y el más perjudicado es la César Vallejo, y ahora viene con esta manipulación de que si el 26 de febrero 'no me rescinden el contrato, entonces mi carrera ha terminado por la culpa de esos tipos'", añadió.

Brunella Horna sobre Paolo Guerrero

La conductora de "América Hoy" se refirió nuevamente a Paolo Guerrero, tras la polémica entorno al contrato de la UCV y los mensajes de extorsión que ha recibido la familia del jugador. Recordemos que el futbolista recibió ultimátum para presentarse este martes 20 de febrero. Ante ello, 'Brune' resaltó que se le ha otorgado todo lo que ha solicitado el delantero nacional. Por tal motivo, espera que él cumpla con su contrato y se presente en Trujillo.

"Se le aceptó todo, Paolo Guerrero pidió chárter, se le daba, pedía casa de lujo, se le dio, seguridad, todo. El mejor sueldo, siempre hubo la mejor intención", sostuvo la conductora de televisión este martes en su programa. Recordemos que el futbolista ya ha llegado al Perú junto a su pareja y se espera que se reúna con Richard Acuña para llegar a un acuerdo.