Gia, la novia de Aldo Miyashiro, le responde a Magaly Medina tras ningunearla: "Lo tomo como halago"

Gia Rosalino, la pareja de Aldo Miyashiro, decidió responder a Magaly Medina después de que esta minimizara su obra teatral. Esto ocurrió después de que el 'Chino' fuera a entrevistarla a pesar de que, según Medina, se trataba de una "obrita con dos actores".

Las declaraciones de la saliente del conductor de televisión tomaron por sorpresa a más de uno, pues no se 'pica' ante las críticas de Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Las críticas de Magaly Medina

Gia Rosalino, la actual saliente de Aldo Miyashiro, quien fue sorprendido por el programa de Magaly Medina siendo infiel a la madre de sus hijos, no se mantuvo en silencio después de que la periodista de entretenimiento criticara fuertemente al presentador de televisión. Esto se debe a que el actor la besó como parte de una entrevista para 'La Banda del Chino'.

El miércoles 10 de abril, Magaly Medina comenzó su programa de entretenimiento informando a su audiencia que Aldo Miyashiro realizó una entrevista especial a su pareja. Según la 'Urraca', el propósito principal del reportaje era promocionar la obra teatral en la que está participando Gia Rosalino, aunque según Medina, esta no tiene relevancia en el medio.

"Miyashiro se ha vuelto a enamorar, por cuanto tiempo no sabemos. Gia Rosalino es una actriz debutante, que hace sus pininos, los ampayamos cuando se iban a México y cuando él iba a una obra de ella. Pero ahora él, que no sale de su set, ha entrevistado a una actricita que recién está empezando, dando sus primeros pasos. Encima le da un beso, parecía un quinceañera", expresó en 'Magaly TV La Firme'.

Las críticas de Magaly Medina continuaron, pero ahora dirigidas hacia la obra teatral 'El veneno de Julieta'. "No es una súper obra o un montaje magnifico que hay en Lima. No, es una obra de dos personajitos nomás, una obrita, así chiquita. Y con una actriz debutante. No te tomas el trabajo pues (de hacerle un reportaje), a menos que estés enamorado", complementó.

La respuesta de Gia

Gia Rosalino, la pareja del reconocido presentador Aldo Miyashiro, ha decidido enfrentar los comentarios despectivos de la periodista Magaly Medina sobre su papel en la obra teatral 'El veneno de Julieta', que se presenta los jueves y viernes en el Teatro Barranco.

"Hoy volvemos. Los invitamos a ver esta obrita de no solo dos personajitos, pero sí de dos actorcitos, que hacemos muchos personajitos", escribió en su cuenta de Instagram @giarosalino. En los comentarios, la pareja de Aldo Miyashiro enfatizó que no se sintió ofendida por las palabras de Magaly Medina, quien la catalogó como una actriz debutante y restó importancia a la obra teatral en la que participa. "Para mí todo lo menospreciado, lo tomo como un halago", dijo.