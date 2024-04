'Giselo' revela su experiencia con el doctor Fong: "Llevé a mi hermana y no quedó bien"

Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', relató su experiencia reciente en el programa 'América Hoy' sobre los tratamientos recibidos del Doctor Fong, reconocido por sus procedimientos quirúrgicos en el mundo del espectáculo y recientemente vinculado al fallecimiento de la cantante folclórica 'Muñequita Milly', quien murió el 3 de abril a los 23 años.

En ese sentido, el conductor del programa magazine contó la experiencia que tuvo con el cirujano hace cuatro años. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Edson Dávila y su experiencia con el Dr. Fong

Este viernes, Edson Dávila compartió en el programa América Hoy su vivencia con el doctor Fong hace cuatro años, durante su participación como bailarín en el programa de Gisela Valcárcel. "Hace tres años tú haces al Doctor Fong muy famoso", fue lo primero que recordó Ethel Pozo en el programa de 'América Hoy', dándole paso a Edson para que cuente cómo tuvo ese acercamiento con el médico.

Dávila reveló que hace cuatro años, mientras trabajaba como bailarín en el programa de Gisela Valcárcel, fue contactado por el Doctor Fong. Esto ocurrió en 2020, y el médico le ofreció realizarle una limpieza facial. "Yo llegué al doctor Fong en 2020 para hacerme una limpieza facial. Él me escribe. Yo voy, converso con él y me dice si no me gustaría hacerme alguna cosita por canje, por publicidad", contó Edson Dávila en 'América Hoy'.

De esta manera, el doctor le propuso realizarle una liposucción en áreas específicas al bailarín, a cambio de promoción en sus redes sociales. La operación se realizó de forma ambulatoria en la consulta del doctor en Pershing, sin la supervisión de un anestesiólogo.

"Yo era bailarín, tenía algunos rollitos y a los tres días ya estaba operado. Pasé por riesgo quirúrgico, pero me operé en el consultorio del doctor en Pershing. A mí nunca me sedó por completo, fue ambulatorio, fue lipo localizada, no tuve médico anestesiólogo", reveló el conductor del magazine de América TV.

¿Qué le pasó a la hermana del conductor?

El conocido como 'Giselo' compartió la vivencia de su hermana con una abdominoplastía efectuada por el Doctor Fong, describiendo complicaciones posteriores como la fibrosis, lo que la llevó a necesitar otros tratamientos.

"Ahí sí era una clínica en La Victoria. Gracias a Dios todo bien, no es que quedó como hubiéramos querido, no quedó del todo bien jalada, no le gustó mucho. Se le hizo fibrosis y se tuvo que hacer masajes", fue lo que contó 'Giselo'.