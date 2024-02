Giuliana Rengifo acusa a Magaly Medina de boicot en programa de ATV: "Bruja malvada"

El espectáculo estalla con las fuertes declaraciones de Giuliana Rengifo. Parece que la guerra está declarada entre la cumbiambera y la 'Urraca' Magaly Medina. Aquí les contamos todo lo que pasó.

Giuliana Rengifo acusa a Magaly Medina de boicot

La noche del 7 de febrero, Giuliana Rengifo tomó Instagram para soltar la bomba de la noche. La cantante, conocida por su música pegajosa, acusó directamente a Magaly Medina de echarle a perder una entrevista que tenía pactada en ATV. ¿Cómo se enteró el público de esto? Pues Giuliana soltó un descargo en sus historias de Instagram, y la cosa se puso picante.

La cumbiambera no anduvo con rodeos y apuntó directamente contra la conductora de Magaly TV La Firme: "Llego al canal ATV para una entrevista y me hacen entrar y nos dicen luego que el programa no va por pauta... o sea, ¿por qué no me dicen que por Magaly no quieren entrevistarme? ¿Qué se meten con mi trabajo? Bruja malvada".

Esto no se quedó ahí, amigos. Giuliana, en su enojo, soltó: "Por la señora Magaly Medina, se está metiendo con nuestro trabajo y es sagrado (...) Yo creo que ahí, tanto que defiende a la mujer. Defiende a la que ella les conviene, porque a las verdaderas amantes las defiende".

Dice que por órdenes de Magaly no la dejaron presentarse

Y como si fuera una telenovela, la historia se complica aún más. Resulta que Giuliana y su banda, Handa y Peruvian Flow, estaban listos para hacer un musical en el programa "Punto de Vista". Pero, oh sorpresa, un tal Alejandro Chumpitaz de la producción les soltó la bomba: "Y le habla este chico al jefe de prensa donde le dice que por órdenes de Magaly Medina, era mejor que no nos presentáramos". ¿Pero qué está pasando aquí?

La cumbiambera no se aguantó y reveló más detalles: "Llego al canal, iba al programa 'Punto de Vista', íbamos a hacer un musical y lo habíamos pactado una semana atrás. Llego a las 8, no me crucé con Magaly, yo estaba al costado de su camerino, cerraron la puerta y yo esperé ahí. El chico de prensa se acercó al camerino y nos dijo que había pasado algo con la pauta y que ya no iba el musical, eso fue casi a las 9".

Magaly, por su parte, no se quedó callada y respondió de manera misteriosa en sus redes: "Qué pasa si para un hombre no significó ni michi, que hasta les da vergüenza mencionarla. No queramos obligar a un hombre a que cuente como relación a su snack".

¿Qué viene ahora en esta novela farandulera? ¿Magaly responderá a las acusaciones o seguirá en silencio? Estamos a la espera de más detalles en este drama. ¡Hasta la próxima!