"Golpearme la cara y patearme": Anders Partouche habría sufrido violencia física por parte de su expareja Carolina Braedt

La más reciente denuncia de Anders Partouche contra la influencer Carolina Braedt ha desatado una nueva polémica en las plataformas digitales. Según su detallado testimonio, el ciudadano francés habría alegado que durante su relación la peruana habría llegado a ejercer violencia física en su contra. Sus revelaciones han dado de qué hablar en las redes sociales, pues sería un completo giro en la historia. Recordemos que ambos se habían comprometido durante el año pasado. No obstante, su relación no funcionó. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Anders Partouche se pronuncia en redes sociales

Anders ha hecho una nueva declaración después de terminar su relación con Carolina, alegando que ha sido objeto de "acoso" por parte de los seguidores de la influencer peruana en los últimos días. El francés publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram, donde mencionó que está siendo acosado por los seguidores de la influencer. "En los últimos días, me puse muy mal pensando en el mensaje de Carolina. Tratándome de su agresor y llamando a la policía, esparciendo rumores de un posible historial criminal, etc", empezó diciendo en sus historias en redes sociales.



"No aceptaré esa imagen de agresor o persona violenta, es algo que no va conmigo (...) Desafortunadamente no puedo dejar pasar esto por lo que trae y tengo que defenderme. He venido siendo acosado por tus fans", puntualizó la expareja de Carolina Braedt.

¿Acusa a Carolina Braedt de agresión física?

Sin embargo, la situación más polémica surgió cuando Anders Partouche escribió después, sugiriendo que Carolina Braedt lo habría agredido físicamente mientras estaban juntos, asegurando que él cuenta con todas las pruebas necesarias para respaldar esta afirmación.

"A veces la realidad es diferente a lo que piensan. Mantenerte en silencio es normalizar sus actos y bajo las circunstancias es violencia psicológica aceptable en la relación (golpearme la cara, patearme, romperme la TV, golpear mi pc, lanzar mi celular al suelo y más)".

El ex de la Fashadiccti sigue despotricando. Ahora dice que ella lo agredió, que tiene videos de eso pero termina con un "mi invitación para tomar un café sigue ahí". 😦👇🏼 pic.twitter.com/sFO2XlW4rC — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 27, 2024

Además, Anders Partouche hizo hincapié en que Carolina estaría tratando de difamarlo, ya que afirmó que nunca la había agredido, lo que contradice lo insinuado en su declaración. "Nunca levanté mi mano cerca a ella y tuve que filmar todos los altercados en caso la policía estuviera envuelta. Soy feliz que lo hice para aclarar cualquier difamación. Ella me pedía que los borrara y luego cambiaba y me decía que la policía le creería a una chica linda y bonita y no a mí y bromeaba con eso".

"Que hayas ido tan lejos con eso es lo que realmente me mató. Lo di todo por ti y por la relación. Tú quieres destruirme tal y como hiciste con tu ex. No me respondes", finalizó.