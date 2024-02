"Gracias por estar 25 años a su lado", hijo de Pedro Suárez Vértiz cumple años y esposa le dedica mensaje

Cynthia Martínez, viuda de Pedro Suárez Vértiz celebrar un año más de vida de su hijo Salvador sin embargo recordó que este es el primer cumpleaños que pasará con su hijo, sin el amor de su vida.

Hace algunas semanas también fue el cumpleaños de Cynthia siendo la primera fecha en la que le toca celebrar su día sin los mensajes ni los besos de Pedro Suárez Vértiz a pesar de ello la emprendedora reveló que mantiene presente al artista en sus pensamientos a diario.

Feliz cumpleaños Salvador

Cynthia Martínez como es de costumbre escribió un extenso mensaje en sus redes sociales pero esta vez para celebrar el cumpleaños de su hijo quien cumple 26 años, sin embargo, este es el primero que pasará en familia sin la presencia de su padre.

Es por ello que Martínez escribió un emotivo mensaje al artista del rock peruano resaltando que le ofreció los 25 mejores años de su vida a su hijo mayor.

"Nuestro hijo cumple 26 años hoy, tengo sentimientos raros. Todo este 2024 las fechas especiales van a ser muy duras pero es parte del proceso", empezó diciendo.

"Quiero agradecer que estuviste 25 años al lado de Salvador (...) Este hijo con su madurez y bondad a lo largo de tu enfermedad ha sido el soporte que yo necesitaba, es un ser de luz como tú lo eras", agregó Martínez.

Chyntia recordó la vez que se enteró que estaba embarazada de su segundo bebé inicialmente todo indicaba que se trataba de una mujercita y ya había elegido el nombre junto a Pedro, sin embargo, el cabo de unos meses y tras un nuevo chequeo se dio con la sorpresa que se trataba de un varoncito.

"Amor, casi me muero pero no de pena ni de miedo de felicidad. Había llegado un hombre a romper la tradición de solo mujeres de todas mis generaciones anteriores", agregó.

Asimismo, Martínez reveló que el día del fallecimiento de Pedro fue Salvador uno de su soportes quien le brindó consejos para poder afrontar con mucha fuerza y valentía uno de los peores días de su vida.

"Este hijo nuestro, Salvador, el día más duro de mi vida que fue hace poco más de un mes estaba a mi lado y me demostró que en realidad siempre vino a salvarnos, porque si no me hubiera aconsejado y conversado como lo hice ese día estoy segura de que hubiera sido mucho más difícil para mí", dijo.

"Hoy cumple 26 años, gracias por estar con el 25 años esos 26, gracias esposo por él", finalizó.

Emocionada con premiación

Cuando mencionaron el nombre de su esposo, Cynthia Martínez se dirigió al escenario con una sonrisa, acompañada de Nina Mutal, una cercana amiga de la familia, para aceptar los reconocimientos por el trabajo del cantante de "Me estoy enamorando". "Estoy feliz de que haya sido reconocido. Me siento una 'Pedrita' luego de haber celebrado la misa del primer mes de su fallecimiento. Sentí mucho amor, no solo del público de acá, sino también de fuera", confesó la cónyugue del rockero.

Durante el evento, Pedro Suárez-Vértiz fue honrado con dos premios: uno especial por su extensa trayectoria y otro como "Mejor artista de pop y rock", compitiendo con destacados nombres de la música peruana como Christian Meier y el grupo Río.

Al recibir los premios, Cynthia Martínez expresó su gratitud por el cariño del público hacia su difunto esposo y aprovechó la oportunidad para invitarlos al concierto-homenaje que será realizado por varios artistas y amigos del cantante de "Cuando pienses en volver".

"Como público, también va estar toda la familia, la mamá de Pedro, su hermana y Arturo Pomar. Así que los esperamos este 16 de febrero en el estadio San Marcos. Las entradas están a la venta en Teleticket", finalizó la viuda de Pedro Suárez Vértiz.