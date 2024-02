Greissy Ortega compartió un desgarrador mensaje sobre su salud desde el hospital: "Que sea la voluntad de Dios"

Les traemos una noticia que nos ha dejado a todos con el corazón en la mano. Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, nos tiene preocupados con un mensaje inquietante desde el hospital. Vamos a desmenuzar esta historia que está dando de qué hablar.

Greissy en el hospital: ¿Qué está pasando?

La noticia nos llega directo desde las redes sociales de Greissy Ortega, donde compartió que se encuentra en un hospital. Pero lo que realmente nos dejó en shock fue el mensaje que escribió. Vamos a ver qué dijo.

La hermana de Milena Zárate expresó un mensaje desgarrador: "Y es en este momento cuando la vida se da cuenta de que quizás las piedras que me ha lanzado no me han golpeado lo suficiente, que le tocó mandarme esta roca para que me golpeara más fuerte". ¡Fuerte, ¿verdad?!

Aunque no sabemos exactamente qué le pasa a Greissy, lo que sí dejó claro es que su prioridad en este momento es su familia, especialmente sus pequeños hijos. En sus propias palabras: "Lucharé contra viento y marea para cumplir mi promesa de dejar estable a mis hijos y después que se cumpla la voluntad de Dios cuando él lo sienta necesario".

Historias preocupantes de Greissy Ortega. (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

Pero esto no es todo. Tras anunciar la dura noticia, Greissy publicó historias en donde muestra su estado de ánimo. En una de ellas, mientras canta una canción de superación, el texto que escribió dice: "Yo sé que saldré de esta como he podido salir de miles huracanes... Esta vez tengo más miedo... Sé que al tener a mis hijos a mi lado todo estará bien".

La siguiente historia muestra un video con su imagen de fondo, dando a entender que a pesar de que se pueda ver fuerte, es porque estaría fingiendo. "...Solo veía a una chica que no le encontraba algo positivo y opté por aceptar que lo que me decían de que no tenía amor propio, insegura y rogaba amor termine dándome cuenta que quizás tenían razón y no me quise lo suficiente, que tenía que mendigar cariño para sentirme interesante".

Greissy ya venía con historia

Recordemos que Greissy Ortega ya había estado en el ojo público meses atrás al denunciar a su expareja, Ítalo Villaseca, por agresión física. Pero la cosa no se quedó ahí, también anunció su regreso a Perú, un regreso que aún no se ha concretado.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para Greissy. Sus seguidores, preocupados, le envían muestras de cariño y buenos deseos para que supere este difícil momento. La incertidumbre sobre su salud nos tiene a todos expectantes, esperando buenas noticias y una pronta recuperación.

Esta historia nos tiene a todos en vilo. Estaremos pegados a las redes sociales y atentos a las próximas noticias para contarles lo que suceda con Greissy Ortega. ¡Hasta la próxima!