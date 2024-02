Greissy Ortega fulmina a Ítalo Villaseca en la intimidad: "Se le moría, no me satisfacía"

Greissy Ortega estuvo en un enlace en vivo con Magaly Medina el jueves pasado para ofrecer información detallada sobre la denuncia por violencia doméstica que presentó contra Ítalo Villaseca en Estados Unidos. Ante ello, la colombiana dio detalles de la tormentosa relación que habría tenido con Ítalo, pues lo acusó de obligarla a tener relaciones cuando ella no quería. En tal sentido, sostuvo que conocía de las infidelidades del padre de sus hijas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Greissy Ortega denunció a Ítalo Villaseca

La hermana de Milena Zárate informó que presentó una denuncia contra el padre de sus hijos en Los Ángeles, donde actualmente vive, pero también ha hablado con una oficial para llevar a cabo la denuncia en Nueva York, lugar donde ocurrieron los actos de violencia.

Además, reveló que Ítalo Villaseca la golpeaba desde el inicio de su relación, que comenzó hace nueve años, y que era infiel de manera constante, según contó la colombiana. "Él ya tenía una doble vida conmigo, yo ya sabía de la existencia de ella, yo toda la vida se lo reclamaba y él me lo negaba", reveló en el programa de Magaly Medina. Recordemos que meses atrás, la colombiana ya venía informando los tormentos que sufría en su relación. No obstante, ahora es cuando no aguantó más y está decidida a todo.

Lo destruye en la intimidad

La mujer colombiana compartió con Magaly Medina que comenzó a sospechar que el padre de sus hijos la estaba engañando con otras mujeres cuando empezó a sufrir infecciones, lo que la llevó a negarse a tener relaciones íntimas con él. " Yo empecé a darme cuenta cuando empecé a tener infecciones y yo le reclamaba que por qué, porque la única persona con la que tenía intimidad era con él, después yo ya no quería tener intimidad con él, es ahí cuando él empieza a obligarme a tener intimidad con él, me golpeaba en las madrugadas, me prendía las luz con mis hijos, incluso mi hija dijo que me pegó una cachetada", contó Greissy Ortega.

Greissy Ortega aseguró que Ítalo Villaseca dejó de satisfacerla sexualmente. "Él cuando me obligaba... suena feo pero yo no sentía nada porque era cuando él quería... a la hora de tener la intimidad esa cosa se moría y él se ponía de mal genio, quería bañarse con agua caliente para tener más energía... él no me satisfacía en la cama, me daba miedo que me contagiara algo, a él no le gusta cuidarse, es una persona promiscua que le gusta acostarse con cualquiera", denunició.