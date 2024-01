¿Guerra por el "amor" de Peter? Ducelia advierte a su ex Raúl Carpena por nuevo "guerrero" Kevin Díaz

¿Debería estar celoso? Esto es Guerra comenzó su temporada de verano hace unos días y la ausencia de varios históricos sorprendió a más de uno. A falta de los "pesos pesados", el reality de competencia se innovó y presentó a cinco nuevos competidores, entre los que destacó Kevin Díaz, modelo venezolano de 23 años. Ducelia Echevarría, exguerrera, no fue ajena a esto y le mandó un contundente mensaje a su expareja Raúl Carpena, señalando que el nuevo integrante del programa sería el "engreído" de Peter Fajardo.

Ducelia Echevarría se la manda a Raúl Carpena

El comienzo de Esto es Guerra sacó chispas en redes sociales. La presencia de nuevos competidores generó bastante expectativa entre sus fanáticos, en especial los rostros "sorpresa" como Vania Torres, Santiago Suárez y Kevin Díaz.

Justamente, el nombre de Kevin Díaz ha generado diversas especulaciones en redes sociales y los malos comentarios no tardaron en llegar. A esto ola de críticas se sumó Ducelia Echevarría, exchica reality y ahora conductora de "Préndete".

En "Todo se Filtra", programa conducido por Samu Suárez, Ducelia Echevarría se mandó con todo en contra de su expareja Raúl Carpena. Sin embargo, eso no fue todo, ya que le lanzó una advertencia al chiclayano sobre Kevin Díaz, el modelo venezolano que ha robado más de un suspiro en el programa.

"Yo creería que es el nuevo engreído, y vi, creo, me comentaron, que Raúl Carpena saltó y creo saber el por qué. Como ya llegó un nuevo engreído entonces Raulito se está preocupando", señaló Ducelia Echevarría.

"Sabe que tiene que generar porque si no lo van a sacar, ya pasa a un segundo plano, si hay un nuevo engreído... no sé de dónde salió, como aparecido de magia, creo que le está temblando el piso porque si no generan Raúl y Piero se van a ir", acotó la "Reina de Pozuzo". ¿Habrá una nueva rivalidad entre Raúl Carpena y Kevin Díaz por Peter Fajardo?

https://www.tiktok.com/@faranduleandop/video/7297242376144178438?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7164399836883207685

Apunta contra sus excompañeros

El "veneno" de Ducelia Echevarría no solo fue para Raúl Carpena, Kevin Díaz y Peter Fajardo, sino también para sus excompañeros de programa. Las "flechas" apuntaron contra otro nuevo ingreso: Macarena Vélez.

Ducelia recordó sus enfrentamientos en Esto es Guerra con Macarena Vélez y no dudó en calificarla como una competidora "mantequilla". "Para mí era mantequilla, no sé por qué la regresaron, raro, porque al productor no la quería, yo fui la encargada de competir con ella, de ganarle en todo y así la sacamos...", dijo Ducelia Echevarría.

Asimismo, para "Du" no sería ninguna sorpresa que hoy presenten en el programa a Alejandra Baigorria. Para la ahora conductora, el ingreso de "La Gringa de Gamarra" al reality de competencia está más que cantado.

"Hoy día presentan a Alejandra, tú crees que en vano meten a Macarena, pusieron a Said, ahora a Macarena, ahora tienen que poner a Alejandra, dudo que Alejandra haya puesto es sus condiciones que no esté Macarena", sentenció Ducelia Echevarría.