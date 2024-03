"Hacemos show, yo soy la experta": Andrea San Martín "explota" en celos por transmisión de Yerko

¡Fuerte y claro! Luego de mucho tiempo soltera, Andrea San Martín decidió darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez con el tiktoker Yerko. La ojiverde se ha mostrado "más templada que nunca" del influencer y a menudo comparte algunas fotos con él para deleite de sus seguidores. Sin embargo, no todo sería "color de rosa" en la relación, ya que, recientemente, la exchica reality cuadró a su pareja, muy fiel a su estilo. En plena transmisión de Tiktok, la empresaria le dejó las cosas claras al trujillano y le aseguró que si quiere hacer show, ella es la experta.

Andrea San Martín "explota" con Yerko por "coqueto"

El idilio en la relación entre Yerko y Andrea San Martín estaría pasando por una crisis o por lo menos, eso dejaron notar en una reciente transmisión en Tiktok. El influencer trujillano se encontraba realizando un "en vivo" con sus seguidoras y no dudó en jugar con ellas, situación que no le habría gustado nada a la ojiverde.

Por ello, la expareja de Sebastián Lizarzaburu no dudó en cuadrar a Yerko, recordándole que sus épocas de soltero ya pasaron, además de pedirle que respeta la relación que van forjando día a día.

"(El juego) era en la batalla (...) Claramente lo malinterpretaste. No me molesta que hagas cosas para tus chicas, me parece genial, de hecho yo te voy a ver y lo voy a disfrutar, pero no estás soltero" , se escucha decir a Andrea San Martín en un video difundido por Instarándula.

Además, para dejarle las cosas más claras aún, Andrea San Martín hizo que su novio gritar a viva voz que se encontraba comprometido y, fiel a su estilo, le mandó un contundente mensaje al trujillano.

"Te estoy viendo, di lo que quieras ninguno de mis chicos van a dejar que te burles de mí", señaló la ex "Esto es Guerra", mientras que Yerko se justificaba diciendo que todo era show. Esto no fue del agrado de San Martín quien se mandó con un "normal, hacemos show los dos, yo soy la experta", dejando enmudecido al creador de contenidos.

¿Y el amor?

Hace unos días, Andrea San Martín presumía su amor con Yerko en redes sociales. además la 'Ojiverde' aprovecha para vacilarlo y es que ambos han formado una buena dupla.

En sus recientes historias se puede ver como Andrea hace que Yerko deshilache el pollo para poder preparar un rico ají de pollo.

"Por acá terminando de hacer el arrocito y aquí el sigue viendo Pokemon", dijo Andrea sobre Yerko mientras él lavaba los platos.

Y es que al parecer Andrea está ayudando a Yerko a que pueda hacer una remodelación en su casa ya que su pareja se dedica a la creación de contenidos.