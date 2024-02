¡Hacen de las suyas! Austin y Steve Palao provocaron las risas en el 'Gran Chef famosos x2'

'El Gran Chef Famosos x2' empezó con todas las energías y es que en su última edición quienes se robaron las risas en el set fueron la dupla Palao, padre e hijo demostraron que si dan la talla en la cocina.

Diversos usuarios les tiraron flores ya que con su carisma y bromas durante la preparación de sus platos han logrado cautivar a los televidentes quienes apuestan por su talento en la cocina.

Una dupla que promete

Steve y Austin Palao vienen dando todo de sí para quedarse en competencia, padre e hijo han demostrado que no solo son buenos para la vida deportiva sino también para la cocina.

En el último programa ambos protagonizaron un divertido momento que quedó grabado para luego ser difundido en redes.

En el corto video ser puede ver como Austin no encontraba el encendedor a lo que su padre de inmediato lo encuentra demostrando que los padres siempre encuentran lo que los hijos no.

Cabe resaltar que el señor Palao dijo unas cuantas lisuras que quedaron muteadas por el programa, sin embargo, no dejó de provocar las risas, tanto así que cibernautas no dudaron en opinar sobre esta dupla.

"Si tu viejo no te trata así no te quiere", "Más criollo son me ENCANTAN", "Un papá perucho", "Amando este episodio", "Tampoco me lo maltrate al king Austin, señor Palao", "Son un chiste ... excelente", fueron algunos de los comentarios.

En ese último episodio pasaron a sentencia las hermanas Hurtado, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez.

¿Un nuevo romance?

Tras su separación con Flavia Laos, Austin ha sido captado en situaciones cercanas con Analucía Galdos. Pero, calma, según Austin, al ser consultado por una chica que le tenía muy entretenido, contestó: "¿Te parece? No, es una amiga solamente". Nada de líos románticos, la cosa es de amistad, dice.

Sí, Analucía Galdos es la expareja de Iker Parodi, hermano de Patricio Parodi. Y Austin lo sabe: "Sí, totalmente es la ex pareja de Iker". Pero, al preguntarle si Analucía flechó su corazón, Austin aseguró: "Te decía que solamente somos amigos, en este caso no creo que pase algo más, lo descarto completamente".

Además, Austin fue cuestionado sobre su ruptura con Flavia Laos y expresó: "El luto es de cada persona y como lo tome. ¿Si estoy feliz? Así estamos de felices". El chico está enfocado en el aquí y ahora.