"Hasta pronto": Periodista Fernando Llanos fue despedido de Canal N y América TV ¿Cuál es el motivo?

Fernando Llanos, reconocido reportero y presentador de América Televisión y Canal N, comunicó su partida tras una destacada trayectoria de 15 años en ambas cadenas de televisión. Durante su paso por estos medios, el periodista sobresalió por su labor en 'América Noticias', abarcando una amplia gama de temas, desde deportes hasta noticias policiales y políticas.

Aunque no se han confirmado detalles específicos sobre las razones detrás de su salida, podría estar relacionada con ajustes presupuestarios dentro de la cadena. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Despiden a Fernando Llanos

El respetado periodista Fernando Llanos ha anunciado su partida de América TV y Canal N, agradeciendo todas las oportunidades que ha tenido desde el primer día. Reconocido como un pilar en el equipo de 'América Noticias', Llanos ha sido elogiado por su integridad y dedicación, dejando una huella imborrable en el periodismo peruano.

Desde su inicio en 2009, Llanos se unió a América Televisión y demostró una notable capacidad para cubrir una amplia variedad de noticias, desde deportivas hasta políticas y policiales. Sin embargo, su declaración en las redes sociales sobre su desvinculación de América TV y Canal N ha generado sorpresa entre sus seguidores.

Esto fue parte del trabajo que pudimos plasmar mañana mañana en los últimos dos años. Y la verdad me siento muy orgulloso de ello. Hace unas semanas me notificaron que ya no seguiría. Me quedo con esta parte de la aventura, en la que pude preguntar lo que quisiera preguntar cada pic.twitter.com/PIQhvkukYz — Fernando Llanos (@FerLlanos) March 11, 2024

"Esto fue parte del trabajo que pudimos plasmar mañana en los últimos dos años. Y la verdad me siento muy orgulloso de ello. Hace unas semanas me notificaron que ya no seguiría. Me quedo con esta parte de la aventura, en la que pude preguntar lo que quisiera preguntar cada televidente. 15 años en las calles, en las coberturas claves: pandemia, huaicos, heladas, incendios, accidentes, selección, presidenciales, la canonización, el Chavo, Copa América y mucho más. Gracias a todos los que confiaron en mí. A quienes me llevaron, me enseñaron, apostaron y creyeron. A mis amigos para siempre", dijo en un inicio.

"Volvería a hacer cada comisión con la misma pasión, cada noticiero con el mismo compromiso, cada entrevista sin importar cuán poderoso fuera quien estaba frente a mí. Asumo el costo. Saludos y hasta pronto", agregó en su publicación.

De Panamericana a América Televisión

Fernando Llanos ha enfrentado desafíos significativos en su carrera periodística. Antes de unirse a América Televisión, pasó por años de dificultades financieras en Panamericana TV durante la gestión de Genaro Delgado Parker. Durante este período, su determinación fue puesta a prueba al no recibir ningún salario por su trabajo, lo que lo llevó a buscar otras fuentes de ingresos para subsistir.

Una faceta menos conocida de Llanos es su espíritu emprendedor, evidenciado por su incursión en la venta de zapatillas. En una revelación sorprendente durante una entrevista, compartió cómo convertía los pasillos del canal en su propio mercado, vendiendo calzado deportivo a colegas y visitantes. Esta experiencia no solo resalta su capacidad para adaptarse y superar dificultades, sino que también muestra su dedicación al periodismo, manteniendo su pasión a pesar de las circunstancias adversas.