"He elegido bien a mi hombre": Angie Arizaga envía romántico mensaje para Jota Benz y revela planes a futuro

¡Purito amor! Angie Arizaga encontró el amor en el lugar menos esperado. Cuando todo era "tinieblas" luego de su romance con Nicola Porcella, la popular "Negrita" se enamoró de Jota Benz y toda su relación nació en los sets de Esto es Guerra. Ahora, luego de tres años de relación, se lucen más que felices y enamorados lejos de los escándalos, algo que ha marcado su sello en ellos. La exchica reality habló con las cámaras de "Amor y Fuego" y solo tuvo palabras de elogio para su actual pareja, a la vez que reveló cuáles son sus planes a futuro.

Angie Arizaga más enamorada que nunca de Jota Benz

Desde el inicio de su relación, Angie Arizaga y Jota Benz han sabido mantener el perfil bajo y han estado alejado de los escándalos. La parejita es una de las favoritas en "Chollywood" y muchos los consideran la última esperanza de creer en el amor.

Ante todo esto, tras varios meses alejadas de las pantallas, Angie Arizaga reapareció en "Amor y Fuego" y contó que vive una etapa feliz al lado del hermano de Gino Assereto

"Es así la verdad, (sobre si es el amor de su vida). Estoy demasiado feliz con Jota, ya son tres años maravillosos, convivimos, entonces sí, para qué, hemos cuidado la relación desde el día uno, entonces, creo que es muy importante para mí. Hay mucho respeto, amor y eso siempre mostramos", señaló Arizaga.

Si bien es cierto, muchos de sus seguidores esperan que la pareja dé el siguiente paso, Angie Arizaga pide "tiempo al tiempo". La "Negrita" se confiesa más madura y sabe que debe valorar las cosas de la vida paso a paso.

"He llegado a este punto madura, sabiendo lo que quiero y con todo lo vivido. Me ha enseñado y me ha hecho ver lo que es bueno y en la vida y lo que se tiene que valorar... todo me ha hecho crecer", agregó.

La mejor etapa de su vida

En la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, Angie Arizaga también resaltó que este compromiso con Jota Benz es de lo mejor que le ha pasado en la vida.

La "Negrita", indirectamente, comparó el presente que vive en relación a sus anteriores relaciones y dejó una "chiquita" para alguna expareja.

"Queremos tener una familia, hablamos muchísimo de eso y todo llegará en el momento que es. No perdonaría una infidelidad... sé que he elegido bien a mi hombre, esta vez sabía qué es lo que quería", sentenció. ¿Lo dijo por Nicola Porcella?