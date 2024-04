"He venido en busca de nuevos retos": Ducelia Echevarría sorprende tras presentarse en la televisión Argentina

Ducelia Echevarría hizo un viaje a Buenos Aires y compartió su interés en explorar nuevas oportunidades en el extranjero después de dejar atrás su carrera en la televisión peruana. En tal sentido, la expresentadora de televisión reveló que está interesada en asumir nuevos retos, ya que siempre ha buscado eso.

Recordemos que la modelo tuvo una buena participación durante su paso por la televisión nacional. En ese sentido, ahora se encuentra buscando nuevas oportunidades en Argentina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ducelia Echevarría sorprende en Argentina

Luego de participar en la televisión nacional como presentadora, Ducelia Echevarría ahora sorprende a sus seguidores tras aparecer en un programa de Argentina. En tal sentido, la exchica reality reveló que se encuentra buscando nuevos retos que le permitan crecer profesionalmente.

"Sí. He venido en busca de asumir nuevos retos y para crecer, pues una siempre quiere eso", sostuvo en un inicio para un medio local. "Me contactó 'Papelito' Cáceres para venir a hacer una campaña, donde podré ir al concierto de Karol G y rodearme de muchos influencers", detalló Ducelia Echevarría sobre cómo obtuvo la propuesta para viajar a Argentina.

De igual forma, detalló que le gustaría probar suerte en el mercado argentino. "Sí. Por la mañana (ayer) tuve una entrevista para el programa 'LAM' y la pasé increíble. Luego estuve en el programa 'Desperezate' y fue full dinámico. Todo se está dando espontáneamente, así que estoy disfrutando mucho del viaje y de todas las cosas bonitas que se están dando", detalló.

¿Hasta cuándo se queda en Argentina?

En la misma línea sobre su viaje, Ducelia Echevarría sostuvo que regresará pronto a Lima. No obstante, reveló que viajará nuevamente, esta vez se irá a Brasil a disfrutar del concierto de Madonna. "Regreso el domingo a Lima, pero el 2 de mayo me voy a Brasil para el concierto de Madonna. Tengo unas cosas pendientes por allá", detalló la exchica reality.

Por último, habló sobre la posibilidad de volver a la televisión peruana. No obstante, Ducelia Echevarría fue clara al mencionar que ella busca crecer profesionalmente, ya sea dentro o fuera del Perú. En tal sentido, analizará las ofertas laborales que tenga.

"No lo sé. He tenido algunas propuestas por ahí, pero estoy evaluando mucho porque quiero crecer no solo en la televisión peruana, sino también en el extranjero. Estoy proyectándome a un futuro mejor. Sé que es difícil porque tengo a mi hija de 8 años, pero eso se podría manejar con el tiempo", detalló Ducelia Echevarría sobre sus proyectos a futuro.