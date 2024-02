"Hemos decidido separarnos": Carolina Braedt anunció el fin de su relación con francés Anders Partouche

Apenas culminando el Día de San Valentín, la influencer y empresaria Carolina Braedt anunció en sus redes sociales el fin de su relación sentimental con el francés Anders Partouche. Ambos tuvieron una relación de poco más de un años e, incluso, se habían comprometido. En ese sentido, ella dio a conocer este suceso un día después del Día de los Enamorados sorprendiendo a sus miles de seguidores ante esta inesperada ruptura. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carolina Braedt anunció el fin de su relación

A través de sus redes sociales, la influencer publicó un contundente mensaje anunciando el fin de su relación con el francés Anders Partouche. En ese sentido, la empresaria detalló que su noviazgo "ya no iba por buen camino" desde hace mucho tiempo. Aún así no brindó más detalles al respecto. Esto tomó por sorpresa a todos sus seguidores, ya que la influencer se encontraba comprometida con su novio. No obstante, es una prueba más de que el amor suele ser impredecible.

Fin de la relación de Carolina Braedt

"Hola, muchos me han preguntado qué tal mi San Valentín y quería contarles que ya hace un tiempo (muy a parte de lo que hubiera podido parecer) mi relación ya no iba por un buen camino y hemos decidido separarnos. Gracias por preocuparse por mil, los quiero mucho", señaló la influencer en una de sus historias de Instagram.

Cabe recordar que la 'Fashaddicti' llevaba poco más de un año de relación con Anders Partouche, con quien había iniciado un vínculo sentimental luego del fin de su matrimonio con Bruno Vega tras 10 años juntos. Inclusive, el francés le propuso matrimonio en un viaje, aunque ella comunicó que dio marcha atrás en su decisión y rechazó casarse con él. No obstante, se supo luego de ello que estaban comprometidos y se mostraron más que enamorados en una entrevista par Reporte Semanal en noviembre del 2023.

Retiró las cosas de su novio

Anders Partouche compartió su sorpresa por la decisión de Carolina Braedt y se vio asombrado por la medida que ella tomó de juntar sus pertenencias y retirarlas del departamento al que se habían mudado en París. En ese sentido, se podría entender que él no sabía de la ruptura de la relación hasta que se encontró con sus cosas fuera del departamento. Por ello, se desconoce los motivos exactos de la ruptura amorosa.

Sacan las cosas de Anders Partouche

"Imagina regresar a casa a las 9 pm y que te boten un día después de San Valentín", publicó Partouche, quien quedó perplejo por esta acción de su ahora expareja.