Hijas de Tinelli no pasan a Milett Figueroa, según programa argentino: "Les parece una trepadora"

La potencial crisis en la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa continúa generando especulaciones y han revelado varios aspectos de este romance. Todo se hizo público después de que el argentino viajara a España para celebrar su cumpleaños con sus hijos, dejando a su pareja actual en Perú.

Ante ello, la conductora de televisión Yanina Latorre brindó fuertes declaraciones sobre la presunta relación que tendrían las hijas de Marcelo Tinelli con la modelo Milett Figueroa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fuertes declaraciones de Yanina Latorre

Hay especulaciones sobre el estado de la relación, incluso se ha dejado entrever que los hijos del presentador no habrían querido pasar tiempo con la modelo. Sin embargo, recientemente Yanina Latorre, conductora de LAM, ha revelado algunos detalles poco conocidos sobre la relación de Milett con la familia de su pareja.

En esta ocasión, la conductora sorprendió al afirmar que las hijas de Marcelo Tinelli no aceptan a Milett Figueroa como la pareja de su padre. Según Yanina, las jóvenes la consideran una "trepadora". "A las hijas le parece una trepadora, como que iba a usar al padre para conseguir laburo (trabajo). Un hombre poderoso, una chica linda y joven como Milett que vino. La verdad es que en el Bailando estuvo bien, tuvo algunos problemas con Salwe, nunca hubo vínculo", expresó la presentadora de LAM.

Por otro lado, indicaron que les habría desagradado la juventud de la novia y la rapidez con la que se desarrolló todo el romance. "Las chicas reticentes, viene su papá con novia joven y dices: ten cuidado. Arrancó muy rápido (el romance)", acotó la conductora de televisión.

Milett Figueroa y su versión de los hechos

Recientemente, Milett Figueroa fue protagonista en la portada de Caras, una influyente revista de Argentina. En esta edición, Figueroa compartió detalles sobre su vida personal y su relación con su círculo familiar. Durante la entrevista, habló abiertamente sobre su conexión con los hijos de Marcelo Tinelli, su pareja.

Explicó que la relación con los hijos de Tinelli es muy buena, destacando una armoniosa convivencia y el afecto mutuo. "Son muy respetuosos y amorosos todos. Gente sensible e inteligente. Me encanta conocerlos. También al 'Tirri', que es como un hermano de Marcelo", señaló en la entrevista para Caras.

También, Figueroa abordó el tema de la convivencia con Marcelo Tinelli, expresando que aunque ambos son independientes y ella no tiene familia en Argentina, actualmente no tienen planes de vivir juntos. "Por ahora no, aunque compartimos casi todo. Somos respetuosos uno del otro y nos gusta sorprendernos. Aprendo mucho de él", concluyó.