"Hoy no estaría en este mundo", Josetty Hurtado agradece a bombero que le salvo la vida

Josetty Hurtado, hija mayor del presentador Andrés Hurtado reveló a través de sus redes sociales que hace varios años atrás por poco y pierde la vida si no hubiera sido por la acción inmediata de un bombero a quien hasta el día de hoy se ha mostrado agradecida por haber sido su ángel de la guarda.

La influencer no dudó en dedicarle una extensa publicación con fotografías disfrutando de un momento especial con la familia y con el hombre a quien le debe la vida.

Una segunda oportunidad

Josetty Hurtado confesó a través de sus redes que hace varios años atrás estuvo al borde de la muerte, sino hubiera sido por la ayuda inmediata de un bombero que no dudó en hacer todo lo posible por la hoy influencer y empresaria exitosa.

"Siempre respete y admire mucho a los bomberos 🚒 pero hace más de 10 años el Comandante Richard Ochoa Oba me salvo la vida", empezó diciendo.

Este suceso muy pocas personas lo conocían pues fue una etapa muy delicada en su vida, en ese entonces la modelo había sido sometida a una operación fallida que le trajo graves consecuencias.

"Tras una operación fallida que tuve se me bajó muchísimo la hemoglobina y de no ser por este héroe que me llevó a tiempo a que me hicieran 3 bolsas de transfusión de sangre", agregó.

Asimismo, reveló que Ochoa Oba fue uno de sus ángeles que la vida le puso en el camino para darle una esperanza.

"No estaría hoy en este mundo. Los bomberos son nuestros ángeles. Ayer compartiendo momentos maravillosos junto a nuestro Teniente", concluyó.

Cabe resaltar que el conductor de televisión Andrés Hurtado también se ha mostrado agradecido con el bombero pues salvó la vida de una de sus razones de vida, ya que el animador tiene una hija menor llamada Génesis Hurtado.

Nuevo jale de 'El Gran chef famosos'

Luego de cinco impactantes temporadas, "El gran chef famosos" se ha ganado el cariño de grandes y chicos. Muchos lo han vuelto su programa favorito por las noches y, a diario, lo convierten en tendencia en redes sociales.

Por ello, a pedido de todo su fiel público que los apoya constantemente, el reality culinario anunció hace unas horas una nueva temporada. "El gran chef famosos x2" tendrá lugar tras el final de la quinta edición y promete llegar recargado y con "doble diversión".

"Muy pronto una temporada de doble diversión y doble sabor... prepárate para emocionarte en El Gran Chef Famosos X2", se escucha en el spot del anuncio de la nueva temporada.

Ayer, mientras se mostraba el avance de los nuevos participantes de "El gran chef famosos x2" se pudo conocer la fecha de estreno: se dará el lunes 5 de febrero desde las 7:45 de la noche. Entérate más adelante quiénes son los primeros famosos convocados.

Según lo anunciado en el programa, esta edición será doblemente divertida y ya anunció a sus cuatro primeras duplas.

Para sorpresa de muchos, Jossety y Génesis Hurtado se harán presente en el programa y prometen sorprender con su sazón. Además, Damián y El Toyo se unen al reality culinario para sacar más de una risa a los televidentes.