"Humillan a gente discapacitada": Magaly Medina lanzó duras críticas contra el programa "Hablando Huevadas"

Magaly Medina dejó de elogiar el programa Hablando Huevadas después de que Jorge Luna criticara la cobertura mediática del caso de Christian Domínguez. Medina señaló que en ese espacio de YouTube se han burlado y humillado a personas LGBTQ+, con discapacidades y de diferentes tonos de piel. Recordemos que el programa recibió duras críticas en su momento y desató polémica en redes sociales luego de burlarse de personas con discapacidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

"Hablando Huevadas" criticó el ampay de Domínguez

En su programa más reciente, Magaly Medina abordó las declaraciones de Jorge Luna, quien criticó la televisión y los programas de entretenimiento, especialmente en relación con el tema de Pamela Franco y Christian Domínguez, lo cual molestó a la dupla de Ricardo Mendoza.

"Qué barbaridad para infectarse las noticias con Christian Domínguez. (...) Qué barbaridad para la televisión ser tan basura. ¿Tú te acuerdas cuando espectáculos era bonito? ¿Cuándo en la televisión daba espectáculos y te enterabas qué películas había hoy? (...) Que barbaridad la gente para importarle tanto la vida de dos imbéciles. Qué increíble, cómo me puede llegar tanto al pincho la farándula'', precisó.

Magaly Medina respondió a Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Ante ello, Magaly Medina no se quedó callada y arremetió en su contra, alegando que se había "mandado una especie de catequesis" en su programa. Por lo que, se había olvidado de lo "controversial que es 'Hablando Huevadas', que tiene muchísimos detractores", por lo que, decenas de personas los han "tildado de canal basura".

"Sí, ¿cómo sabe tanto? De hecho, que ve Magaly TV todas las noches. (...) Ellos tienen a toda la farándula ahí. ¿Esa es la farándula bonita? Yo acá hablo de gente conocida, (...) no hablo ni le tomo el pelo a anónimos, como ellos en su programa 'Hablando Huevadas'", empezó diciendo Magaly Medina durante su más reciente programa.

"En su programa Hablando Huevadas ellos se burlan y humillan a gente discapacitada, lo han hecho con gente LGTB, se burlan del color de piel, se burlan de todo y los humillan públicamente", manifestó la popular 'Urraca'.

Magaly Medina recordó que Hablando Huevadas tienen detractores. "Mucha gente los ha tildado de canal basura, de discriminativos y muchas cosas más", recordó. En este tramo de su programa, Magaly también mencionó que recibió una invitación para participar en el programa de Internet, pero la declinó. "Para que me tomen el pelo, no. Que me lo tomen aquí en mi programa porque me pagan para eso; pero no voy a ir a sentarme allí para que me humillen publicamente y se burlen de mí. No gracias, ahí no voy a ir jamás", manifestó Magaly Medina sobre la invitación de Hablando Huevadas.