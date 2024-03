¿Igualitos? El pedido de Tony Succar tras ser confundido en redes con Akira Toriyama: "Esto tiene que parar"

¡Pero si son... igualitos! La muerte de Akira Toriyama se reportó el último jueves desatando gran conmoción a nivel mundial. Los mensajes tras su sensible partida no se hicieron esperar, pero como el ingenio peruano no se detiene, muchos sacaron a relucir el gran parecido entre Tony Succar y el creador de Dragon Ball. Tras los constantes mensajes que le llegaban, el productor discográfico se pronunció en su cuenta de Instagram y dejó un sentido pedido a todos sus seguidores.

Un legado imborrable

La noche del 7 de marzo de 2024 tuvo una noticia que enlutó al mundo entero. Son pocas las veces que una persona puede ser "profeta" en su tierra y también alrededor de la mayoría de los países y este fue el caso de Akira Toriyama.

A lo largo de su vida, el artista japonés se destacó en la creación de mangas, siendo uno de los más recordados Dragon Ball. Las aventuras de Goku y sus amigos calaron en diversas partes del mundo y el anime en mención se volvió el número 1 a nivel global.

Por ello, su repentina partida dejó una gran tristeza y conmoción en gran parte de la Tierra. Lo sufren los niños, los ahora adolescentes o jóvenes que crecieron viendo la fortaleza e ímpetu de Goku, Krillin, Chaos, Piccolo, Gohan, Vegeta y más personajes.

Tony Succar se pronuncia

La partida de Akira Toriyama generó diversas reacciones en redes sociales. Rápidamente, los mensajes de tristeza y pesar por la muerte del artista japonés no se hicieron esperar e incluso, muchos equipos de fútbol le rindieron homenaje este último fin de semana.

Sin embargo, algo que nunca va a cambiar será el ingenio peruano. En redes sociales, diversos usuarios hicieron tendencia a Tony Succar, haciendo hincapié en el gran parecido que tiene el talento peruano con el creador de Dragon Ball.

Tras varios mensajes con la peculiar frase "Descansa en paz", Tony Succar decidió romper su silencio y salió a hablar en sus redes sociales, en específico, en su cuenta de Instagram. En una de sus historias, pidió, de una manera peculiar, que paren los mensajes aduciendo su "muerte".

"Esto tiene que parar" , posteó en sus historias. Sin embargo, lejos de incomodarse, se lo habría tomado a la broma, ya que el mensaje llegó acompañado de emoticones sonrientes, lo cual demuestra el buen sentido del humor del productor peruano.