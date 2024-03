¡Incómodo! Guty Carrera hace un insólito pedido tras ser eliminado de "La Casa de los Famosos"

¡Atención! El conocido modelo peruano, Guty Carrera, ha dicho adiós a "La Casa de los Famosos", después de ser eliminado por el voto del público. Ante esta situación, el 'Potro' reaccionó de manera molesta e hizo impactante pedido. Aquí te contamos todos los detalles

Guty Carrera estalla tras ser eliminado de LCDLF4

El famoso Guty Carrera ha sido eliminado de "La Casa de los Famosos". Luego de una emocionante y accidentada travesía en el reality mexicano, el modelo peruano se despide del programa como el octavo eliminado.

Guty Carrera, reconocido por su participación en realities, no pudo seguir adelante en esta aventura televisiva. A pesar de sus esfuerzos, el público decidió que era momento de que el modelo diera un paso al costado. Esta decisión lo convierte en el octavo participante en ser eliminado del famoso concurso mexicano.

Durante su trayectoria en "La Casa de los Famosos", Guty enfrentó varios obstáculos, especialmente relacionados con su expareja, Brenda Zambrano, y la falta de apoyo de los seguidores. Esto, finalmente, fue determinante para su salida del programa, pues no logró conquistar los corazones del público como lo hizo Nicola Porcella en ediciones anteriores.

Antes de su despedida, Guty Carrera compartió unas emotivas palabras e hizo un insólito pedido a Cristina Porta: "Felicidades. Diles que no pierdan su esencia, que sean felices, felicidades. No te olvides de decirles, porfa, y no cambies tu esencia tampoco. ¿Te puedo pedir un último favor? Desenmascara a todos, ¿okey?".

Cabe señalar que Paulo Quevedo, Geraldine Bazán, Patricia Corcino e Iris Serrath fueron los nuevos ingresos a la competencia, luego de la renuncia de Thalí García, Gregorio Pernía y Carlos 'El Cañón'. Irisi Serrath entró diciendo que era la saliente de Guty y cómo le pidió que le espere. Y contó que supuestamente le solicitó una estrategia dentro de la casa: hacer como si no se conocieran y que luego la dejara por tóxica.

En otras noticias, Serrath (influencer y m ex saliente de Guty Carrera) lo desenmascara en #LCDLF4. Revela que descubrió que estando con ella, al parecer le escribía a otras chicas y les prometía llevarlas a Egipto. Y él la hace quedar como loca. Solo diré NO ME SORPRENDE 🤭👇🏼 pic.twitter.com/wAr57KaXil — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 18, 2024

Además, Serrath reveló que descubrió que estando con ella, al parecer le escribía a otras chicas y les prometía llevarlas a Egipto. Y él la hizo quedar como loca, diciendo que fue broma cuando le dijo que fuera a su casa antes de entrar al reality. Le dijo, además, que tenía que calmarse para hablar con él.

Luego de este episodio y que Guty se quejara de Alejandra Baigorria diciendo que le "perjudicó la vida", Guty fue eliminado. ¿Serán por estos incidentes? El público le habría creído a Serrath y por eso habría sido eliminado.

Es por ello que su último mensaje antes de irse: "Desenmascara a todos" deja mucho que pensar. ¿Será dirigido para Serrath o para otros participantes? Sin duda, solo lo sabe Guty, pero su mensaje sin duda sorprendió a muchos.

Usuarios reaccionan a la eliminación de Guty

La noche de eliminación fue decisiva para Guty Carrera. A pesar de su deseo por continuar en la competencia, los votos del público determinaron su salida del programa. Esta noticia no solo sorprendió al modelo, sino también a sus seguidores, quienes compartieron sus opiniones en las redes sociales.

La reacción en las redes no se hizo esperar. Los detractores de Guty Carrera celebraron su eliminación, mientras que sus seguidores expresaron tristeza por su salida del programa. A lo largo de su participación, el modelo enfrentó críticas y polémicas, lo que influyó en su destino en "La Casa de los Famosos".

Guty Carrera ELIMINADO de #LCDLF4. Bueno, que siga el juego, un mueble menos. Besitosssssssss 🤘🏻🤍 https://t.co/P2PiIJ9JMc — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 19, 2024

Al respecto, Guty Carrera se mostró tranquilo y agradecido por la oportunidad de participar en el programa. Aunque su aventura llega a su fin, el modelo se despide con gratitud y optimismo, asegurando que esta experiencia ha sido enriquecedora para él.

Y así concluye otro emocionante capítulo en la vida de Guty Carrera en el mundo del espectáculo. Estaremos pendientes de cualquier actualización al respecto. ¡Hasta la próxima!