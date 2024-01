¿Indirecta? Isabel Acevedo sorprende al ser vista celebrando luego del ampay de Christian Domínguez

La bailarina peruana Isabel Acevedo se encuentra actualmente en Estados Unidos, disfrutando de una vida apacible junto a su esposo, el empresario Rodney Rodríguez. En las últimas horas, sus redes sociales han recibido numerosos comentarios sobre el escándalo protagonizado por Christian Domínguez, quien fue su pareja antes de que él la engañara con Pamela Franco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Isabel Acevedo captada más risueña que nunca

Isabel Acevedo, quien ganó la segunda temporada de 'Reina del Show', decidió no comentar directamente sobre el reciente escándalo protagonizado por Christian Domínguez. En su lugar, optó por compartir imágenes brindando con una amiga y disfrutando de un momento agradable junto a su esposo, luciendo una amplia sonrisa poco después de que las imágenes fueran difundidas en 'Magaly TV La Firme'. Este gesto sugiere que 'Chabelita' resta importancia a lo ocurrido con su ex pareja. Tomemos en cuenta que fue Christian Domínguez quien engañó a Chabelita con Pamela Franco, y ahora el cantante de cumbia vuelve a 'sacar los pies del plato'.

Es importante recordar que Isabel Acevedo conoció a Christian Domínguez en 2016 durante su participación en el programa 'El Gran Show', donde ella desempeñaba el rol de bailarina. La intensa rutina de ensayos y la conexión entre ambos dieron lugar a un romance secreto, que se volvió público cuando Karla Tarazona, entonces pareja del artista, reveló a los medios que él le estaba siendo infiel.

A pesar de las críticas, 'Chabelita' y el panelista de 'América Hoy' comenzaron una relación. Sin embargo, su amor llegó a su fin el 16 de octubre de 2019, cuando Magaly Medina reveló un episodio de infidelidad de Christian Domínguez, donde lo captaron besando a Pamela Franco, quien en ese momento era su compañera de conducción, fuera de un karaoke.

La dura crítica de Magaly Medina contra Christian Domínguez

El 12 de enero, en el distrito de Santiago de Surco, Christian Domínguez se encontró con una mujer llamada Mary Moncada. Sin recordar que Pamela Franco y su hija pequeña lo esperaban en casa, el famoso cantante mantuvo relaciones íntimas con la empresaria dentro de su camioneta blanca. Después, se dirigió a su departamento en San Borja para reunirse con su familia.

"Es un tipo que no ha aprendido nada. Yo creo que él tiene como tope los tres años, su corazón no le da para seguir amando a largo plazo a una mujer. Él debe tener algún tipo de problema, deberían mandarlo a terapia, para saber qué es lo que hace que él no pueda amar y respetar a una persona", fue la dura crítica de Magaly Medina hacia Christian Domínguez.